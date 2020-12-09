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futebol

Melhor do Palmeiras, Gustavo Gómez celebra vantagem diante do Libertad

Zagueiro marcou no duelo em Assunção; eventual empate sem gols na volta, em São Paulo, garante o Verdão na semifinal da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 00:28

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 00:28

Crédito: Divulgação/Conmebol
Autor do gol do Palmeiras no Defensores Del Chaco no empate de 1 a 1 com o Libertad, nesta terça-feira (8), pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores 2020, o zagueiro Gustavo Gómez celebrou o resultado após a partida:
– Sabíamos que seria difícil, foi uma partida igual, tivemos uma pequena vantagem, mas o jogo estava aberto. Estamos com muitas dificuldades, companheiros lesionados e com Covid-19. Estamos tentando superar tudo isso. Levamos uma leve vantagem e esperamos fazer uma boa partida em São Paulo – disse o autor do gol palmeirense, que não comemorou por ter sido formado no clube paraguaio.Na próxima semana, o maior campeão do Brasil recebe o Libertad no Allianz Parque, e um empate sem gols garante a vaga na semifinal do torneio continental. Escolhido o melhor jogador da partida, Gómez também falou sobre a falta que Abel Ferreira fez no banco. O treinador português está com coronavírus.
Palmeiras e Libertad se enfrentam no Allianz Parque na próxima terça-feira (15), às 21h30. Quem se classificar enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre River Plate-ARG e Nacional-URU. Você pode conferir o chaveamento completo da Libertadores 2020 clicando aqui.

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