Melhor do Palmeiras, Gustavo Gómez celebra vantagem diante do Libertad

Autor do gol do Palmeiras no Defensores Del Chaco no empate de 1 a 1 com o Libertad, nesta terça-feira (8), pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores 2020, o zagueiro Gustavo Gómez celebrou o resultado após a partida:

– Sabíamos que seria difícil, foi uma partida igual, tivemos uma pequena vantagem, mas o jogo estava aberto. Estamos com muitas dificuldades, companheiros lesionados e com Covid-19. Estamos tentando superar tudo isso. Levamos uma leve vantagem e esperamos fazer uma boa partida em São Paulo – disse o autor do gol palmeirense, que não comemorou por ter sido formado no clube paraguaio.Na próxima semana, o maior campeão do Brasil recebe o Libertad no Allianz Parque, e um empate sem gols garante a vaga na semifinal do torneio continental. Escolhido o melhor jogador da partida, Gómez também falou sobre a falta que Abel Ferreira fez no banco. O treinador português está com coronavírus.