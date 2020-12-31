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Melhor do jogo, Luiz Adriano elogia Abel por mudança do Palmeiras: ‘Ajeitou o time no intervalo’

Artilheiros da noite, Luiz e Rony elogiaram a postura do Verdão na classificação para a final
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LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 00:12

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 00:12

Crédito: Cesar Greco
Autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o América-MG por 2 a 0, na Arena Independência, Luiz Adriano creditou a mudança do time a Abel Ferreira.
>> Veja a classificação do Brasileirão 2020
Para o camisa 10, foi o português quem ajeitou a equipe no intervalo para que o Verdão conseguisse os dois gols na etapa final e, assim, se garantir na decisão da Copa do Brasil. – O momento de virada foi no intervalo. O treinador ajeitou o time. Foi fundamental, mandou ter tranquilidade porque no segundo tempo teria espaço. A gente conseguiu o espaço e marcamos antes que eles – afirmou Luiz Adriano, com o troféu de melhor em campo.Responsável pelo segundo tento palmeirense, Rony creditou a classificação ao grupo que soube suportar a pressão do time da casa, principalmente no começo da etapa final.
– O time todo está de parabéns. A equipe soube suportar o América. A equipe do América está de parabéns e a nossa também pelo resultado e empenho. Soubemos suportar a pressão, jogar aqui é difícil, mas sabemos o que queremos na competição e na temporada. Almejamos títulos! – completou o camisa 11 palmeirense.
Palmeiras e Grêmio decidem o título da Copa do Brasil nos dias 3 e 10 de fevereiro em mandos de campo a serem definidos por sorteio.

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