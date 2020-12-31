Melhor do jogo, Luiz Adriano elogia Abel por mudança do Palmeiras: ‘Ajeitou o time no intervalo’

Para o camisa 10, foi o português quem ajeitou a equipe no intervalo para que o Verdão conseguisse os dois gols na etapa final e, assim, se garantir na decisão da Copa do Brasil. – O momento de virada foi no intervalo. O treinador ajeitou o time. Foi fundamental, mandou ter tranquilidade porque no segundo tempo teria espaço. A gente conseguiu o espaço e marcamos antes que eles – afirmou Luiz Adriano, com o troféu de melhor em campo.Responsável pelo segundo tento palmeirense, Rony creditou a classificação ao grupo que soube suportar a pressão do time da casa, principalmente no começo da etapa final.