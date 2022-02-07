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'Melhor dia da minha vida', diz Mané após título de Senegal na Copa Africana de Nações

Atacante do Liverpool perdeu pênalti no tempo normal, mas marcou na decisão a cobrança final. Camisa 10 foi eleito o melhor jogador do torneio de seleções...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 17:07
De vilão a herói. É assim que o último domingo de Sadio Mané pode ser resumido. Eleito o craque da Copa Africana de Nações, que foi vencida por Senegal contra o Egito, nos pênaltis, o camisa 10 comemorou o título após a partida e disse que foi o melhor dia de sua vida.- É o melhor dia da minha vida e o melhor troféu da minha vida. Ganhei a Liga dos Campeões e alguns troféus, mas este é mais o especial para mim. Isso é mais importante para mim. Estou feliz por mim, pelo meu povo e por toda a minha família - disse Mané à "BBC" após o jogo.
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Crédito: ManéfoiograndedestaquedeSenegalnotítulodaCopaAfricanadeNações(Foto:CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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