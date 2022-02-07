'Melhor dia da minha vida', diz Mané após título de Senegal na Copa Africana de Nações

De vilão a herói. É assim que o último domingo de Sadio Mané pode ser resumido. Eleito o craque da Copa Africana de Nações, que foi vencida por Senegal contra o Egito, nos pênaltis, o camisa 10 comemorou o título após a partida e disse que foi o melhor dia de sua vida.- É o melhor dia da minha vida e o melhor troféu da minha vida. Ganhei a Liga dos Campeões e alguns troféus, mas este é mais o especial para mim. Isso é mais importante para mim. Estou feliz por mim, pelo meu povo e por toda a minha família - disse Mané à "BBC" após o jogo.