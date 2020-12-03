Melhor ataque, Palmeiras se torna também o brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A grande campanha do Palmeiras na Libertadores 2020 vem batendo marcas expressivas. Clube brasileiro com mais gols na história da competição (355), o Alviverde passou a ter também o ataque mais positivo dessa edição após golear o Delfín, do Equador, por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. São 25 bolas na rede em apenas oito partidas.

Outra marca histórica alcançada é o de vitórias. Esse foi o 105º triunfo da equipe paulista desde a sua primeira participação na disputa, em 1961. Junto do Grêmio, o Palmeiras é agora o clube que mais obteve vitórias na história da competição continental. Com um detalhe: disputou oito partidas a menos do que o Tricolor Gaúcho, que enfrenta o Guaraní, do Paraguai, nesta quinta.

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1º - Palmeiras - 105 vitórias em 192 jogosGrêmio - 105 vitórias em 200 jogos3º - Cruzeiro - 95 vitórias em 166 jogos4º - São Paulo - 92 vitórias em 189 jogos5º - Santos - 77 vitórias em 138 jogos

CLUBES BRASILEIROS COM MAIS GOLS EM LIBERTADORES