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Melhor ataque, Palmeiras se torna também o brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores

Alviverde goleou o Delfín nessa quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 11:43

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 11:43

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A grande campanha do Palmeiras na Libertadores 2020 vem batendo marcas expressivas. Clube brasileiro com mais gols na história da competição (355), o Alviverde passou a ter também o ataque mais positivo dessa edição após golear o Delfín, do Equador, por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. São 25 bolas na rede em apenas oito partidas.
Outra marca histórica alcançada é o de vitórias. Esse foi o 105º triunfo da equipe paulista desde a sua primeira participação na disputa, em 1961. Junto do Grêmio, o Palmeiras é agora o clube que mais obteve vitórias na história da competição continental. Com um detalhe: disputou oito partidas a menos do que o Tricolor Gaúcho, que enfrenta o Guaraní, do Paraguai, nesta quinta.
> Veja tabela e simulador da Copa LibertadoresCLUBES BRASILEIROS COM MAIS VITÓRIAS EM LIBERTADORES
1º - Palmeiras - 105 vitórias em 192 jogosGrêmio - 105 vitórias em 200 jogos3º - Cruzeiro - 95 vitórias em 166 jogos4º - São Paulo - 92 vitórias em 189 jogos5º - Santos - 77 vitórias em 138 jogos
CLUBES BRASILEIROS COM MAIS GOLS EM LIBERTADORES
1º - Palmeiras - 355 gols2º - Cruzeiro - 307 gols3º - Grêmio - 304 gols4º - São Paulo - 293 gols5º - Santos - 263 gols

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