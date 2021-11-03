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Meio-campo sem Chay, Ronald e torcida: saiba o que ficar de olho no Botafogo contra o Confiança

Se vencer mais uma em casa, Alvinegro pode assumir a liderança da Série B, dependendo de um tropeço do Coritiba
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 06:00

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vai a campo no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira, para enfrentar o Confiança, pela 33º rodada da Série B. Sem Chay, o Alvinegro tem a chance de ultrapassar o Coritiba e se tornar líder da competição, dependendo da combinação de resultados. O LANCE! mostra o que ficar de olho no Glorioso neste confronto.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Meio-campo sem Chay: a equipe perdeu um de seus principais jogadores da temporada. Chay, que tem oito gols e sete assistências na Série B, sofreu uma lesão e ainda não tem previsão de retorno. Para a vaga, Enderson Moreira deve optar por Luiz Henrique, que comumente entra no lugar do jogador durante os jogos, porém, o atleta que veio a pedido do treinador, ainda não conseguiu ter uma boa atuação com a camisa alvinegra.
Ronald: o extremo direito deve fazer sua primeira partida como titular desde sua volta de lesão. O jogador jogava constantemente no time do Botafogo, mas ficou de fora por três meses devido a uma lesão no tornozelo. Ronald atuou no fim da partida contra o Brusque, no penúltimo jogo do Alvinegro, e deu um chute ao gol.
Navarro: o artilheiro pode aumentar seus números no confronto. O Confiança, penúltimo colocado da Série B, possui a segunda pior defesa da competição, com 44 gols sofridos. Assim, o atacante que tem 12 gols e 8 assistências, tem a chance de ampliar sua marca e chegar mais perto na disputa pela artilharia.
Liderança: o Botafogo tem a chance de assumir a liderança da Série B. Se vencer o Confiança, o clube torce por um tropeço do Coritiba sobre o Operário para avançar à primeira colocação da tabela. O Coxa lidera com 58 pontos enquanto o Glorioso vem atrás com 56.
> Botafogo x Confiança: prováveis times, desfalques e onde assistir
Torcida: o melhor mandante do campeonato vai contar mais uma vez com o apoio de sua torcida no Estádio Nilton Santos. Em quatro partidas com presença de público, o Botafogo venceu três e perdeu uma. Agora, pelo novo decreto, o clube disponibilizou uma carga de 9.999 ingressos.
Kanu: o zagueiro, cria da base do Botafogo, vai completar 100 jogos pelo clube nesta noite. O jogador disse que espera atingir a marca com a vitória em casa. Ao lado de Carli, Kanu vem fazendo uma grande dupla de zaga com a camisa alvinegra.

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