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futebol

Meio-campista Ryller chega ao fim de sua passagem pelo Bragantino

Jogador estava emprestado pelos portugueses do Braga que não aceitaram renovar o contrato do atleta nos mesmos moldes...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 12:13

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:13

Crédito: Jogador fez quase 70 partidas pelo Massa Bruta desde sua chegada em 2019 (Ari Ferreira
O meio-campista Ricardo Ryller não defenderá mais a equipe do Bragantino na atual temporada. A informação veio do próprio clube através de postagem nas redes sociais em tom de agradecimento.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Obrigado por toda a dedicação com a camisa do Red Bull Bragantino nesses 68 jogos, desde junho de 2019, Ryller! Desejamos muito sucesso na continuidade da sua carreira - publicou o Massa Bruta.
Segundo detalhes que não foram mencionados em caráter oficial, o contrato de Ryller se encerra no próximo dia 30 de junho e a expectativa do clube de Bragança Paulista era de conseguir a extensão do acordo até 2022, algo que o Braga-POR (dono dos direitos de Ryller) não tem interesse.
O jogador teve a possibilidade, inclusive, de seguir atuando no futebol brasileiro quando o Santos teria recebido a ideia de contar com os serviços do atleta de 27 anos de idade. Porém, como a equipe da Baixada Santista também se interessava unicamente em um empréstimo, o clube de Portugal se manteve firme na sua ideia de negociação definitiva e as conversas se encerraram.
Agora, a equipe dirigida por Mauricio Barbieri conta para o setor ocupado pelo atleta que deixa o clube com Jadsom, Eric Ramires e Raul.

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