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futebol

Meio-campista Pedro Mota deixa a Chapecoense após temporada no Sub-17

Atleta agradeceu o período vivido no Verdão do Oeste...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 14:38
O meio-campista Pedro Mota acertou nesta semana sua saída daChapecoense. O jogador havia sido promovido ao elenco Sub-20 e deixa o clube após ter atuado no time Sub-17 na temporada passada.>Confira alguns nomes famosos de seleções que andam 'sumidos'- Sou muito grato à Chapecoense por tudo o que fez por mim. Aprendi muito durante esse período no clube e saio com um clima amigável entre a comissão técnica e os meus agora ex-companheiros. Desejo o melhor para todos que ficam e espero que consigam alcançar os objetivos traçados para o ano - disse o atleta.
No começo de 2021, Pedro Mota foi contratado paraintegrar o elenco Sub-17 e disputou o Campeonato Brasileiro da categoria.
Camisa 10 da equipe, esteve presente em 22 das 25 partidas na temporada e se destacou com boas atuações que o fizeram ser promovido ao time Sub-20, além de participar de um período de treinamentos com os profissionais.
O meio-campista iniciou sua carreira em 2013 defendendo o Sub-11 do Santos, chegando à categoria com apenas nove anos de idade. O atleta passou pelos times Sub-13, Sub-15 e Sub-17 do Peixe e ficou no clube até março de 2020.
Crédito: AtletaécriadabasedoSantos(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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