Meio-campista Pedro Mota deixa a Chapecoense após temporada no Sub-17

O meio-campista Pedro Mota acertou nesta semana sua saída daChapecoense. O jogador havia sido promovido ao elenco Sub-20 e deixa o clube após ter atuado no time Sub-17 na temporada passada.>Confira alguns nomes famosos de seleções que andam 'sumidos'- Sou muito grato à Chapecoense por tudo o que fez por mim. Aprendi muito durante esse período no clube e saio com um clima amigável entre a comissão técnica e os meus agora ex-companheiros. Desejo o melhor para todos que ficam e espero que consigam alcançar os objetivos traçados para o ano - disse o atleta.