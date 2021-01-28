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Meio-campista do Chelsea pede para ser negociado nesta janela

Billy Gilmour fez apenas seis partidas com a camisa dos Blues nesta temporada e busca mais minutos em campo. Atleta tem contrato com o Chelsea até 2023...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 12:09
Crédito: Divulgação/Rangers
Billy Gilmour, meio-campista do Chelsea, pediu para ser negociado por empréstimo nesta janela de transferências de janeiro, segundo o portal “Daily Mail”. O jovem de 19 anos busca mais minutos de jogo, enquanto a chegada do técnico Thomas Tuchel no comando dos Blues deve privilegiar Kanté e Jorginho com mais tempo dentro de campo.O atleta segue muito valorizado no Reino Unido e está ansioso para atuar com mais regularidade. A decisão do jogador coloca em alerta tanto os times da Premier League quanto os da Championship que buscam uma promoção à primeira divisão. Dessa forma, é possível que uma decisão seja tomada até segunda.
> Veja a tabela da Premier League
Na atual temporada, o escocês só participou de seis partidas com a camisa do Chelsea, sendo a última pela Copa da Inglaterra contra o Luton Town. A promessa fez sua estreia no time profissional na última temporada, mas viu seus minutos serem reduzidos na atual campanha. O contrato de Gilmour dura até 2023.

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