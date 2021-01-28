Meio-campista do Chelsea pede para ser negociado nesta janela

Billy Gilmour, meio-campista do Chelsea, pediu para ser negociado por empréstimo nesta janela de transferências de janeiro, segundo o portal “Daily Mail”. O jovem de 19 anos busca mais minutos de jogo, enquanto a chegada do técnico Thomas Tuchel no comando dos Blues deve privilegiar Kanté e Jorginho com mais tempo dentro de campo.O atleta segue muito valorizado no Reino Unido e está ansioso para atuar com mais regularidade. A decisão do jogador coloca em alerta tanto os times da Premier League quanto os da Championship que buscam uma promoção à primeira divisão. Dessa forma, é possível que uma decisão seja tomada até segunda.