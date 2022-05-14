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futebol

Meio-campista do Bragantino fala em 'aprendizado' após derrota para o Palmeiras

Raul entende que, mesmo jogando com formação alternativa, Massa Bruta fez bom papel...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 19:57
Apesar da sequência recente ruim no Campeonato Brasileiro, o Bragantino deixou claro, ao escalar uma equipe considerada como alternativa contra o Palmeiras, que as maiores atenções estão voltadas para o jogo contra o Estudiantes, na próxima terça-feira (17), pela Libertadores.>Lista dos 10 clubes do Brasil com mais receitas em 2021Entretanto, mesmo com o resultado final negativo de 2 a 0 no Allianz Parque, o meio-campista Raul enxergou coisas positivas na equipe como, por exemplo, a tentativa de manter o mesmo padrão de jogo estabelecido nos últimos anos.
Raul ainda agregou que, mesmo nos reveses, o time pode tirar boas lições e que, agora, o momento é de concentração total e absoluta no confronto continental válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Liberta:
- Acho que cada jogo serve de aprendizado. A gente veio com uma equipe alternativa e sabíamos que poderíamos fazer um bom jogo. Difícil jogar aqui contra o Palmeiras. Mas não nos abala, a gente tem nossa estrututa de jogo e sabemos que terça-feira é uma final antecipada para a gente. Descansar e terça-feira fazer um grande jogo e conquistar a vitória em casa.
Crédito: Foto:CesarGreco

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