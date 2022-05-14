Meio-campista do Bragantino fala em 'aprendizado' após derrota para o Palmeiras

Apesar da sequência recente ruim no Campeonato Brasileiro, o Bragantino deixou claro, ao escalar uma equipe considerada como alternativa contra o Palmeiras, que as maiores atenções estão voltadas para o jogo contra o Estudiantes, na próxima terça-feira (17), pela Libertadores.>Lista dos 10 clubes do Brasil com mais receitas em 2021Entretanto, mesmo com o resultado final negativo de 2 a 0 no Allianz Parque, o meio-campista Raul enxergou coisas positivas na equipe como, por exemplo, a tentativa de manter o mesmo padrão de jogo estabelecido nos últimos anos.

Raul ainda agregou que, mesmo nos reveses, o time pode tirar boas lições e que, agora, o momento é de concentração total e absoluta no confronto continental válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Liberta:

- Acho que cada jogo serve de aprendizado. A gente veio com uma equipe alternativa e sabíamos que poderíamos fazer um bom jogo. Difícil jogar aqui contra o Palmeiras. Mas não nos abala, a gente tem nossa estrututa de jogo e sabemos que terça-feira é uma final antecipada para a gente. Descansar e terça-feira fazer um grande jogo e conquistar a vitória em casa.