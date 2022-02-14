Meio-campista Bruno Gomes chega a cidade de Porto Alegre

Segundo informação publicada pelo portal 'GaúchaZH', o meio-campista Bruno Gomes chegou à cidade de Porto Alegre nesta segunda-feira (14) para finalizar os trâmites relacionados a sua chegada para o Internacional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta de 20 anos de idade, Bruno é cria das categorias de base do Vasco e chega ao clube de Porto Alegre em negociação que também envolveu a ida de Zé Gabriel para o time do Rio de Janeiro.
Em relação a maiores detalhes que foram acertados verbalmente entre as partes, Bruno Gomes retirou a ação judicial que movia contra o Vasco na justiça, cobrando indenização de R$ 300 mil, e ainda teve seus direitos econômicos divididos em 50% para as duas equipes.
Enquanto isso, Zé Gabriel chega ao clube da capital carioca tendo 70% dos direitos econômicos ligados ao seu atual clube, ficando os outros 30% com o Colorado.