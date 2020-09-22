Meia Ruy é oficializado como novo reforço do Náutico

Crédito: Maurícia da Matta EC Vitória

O Náutico tem mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do meia Ruy, com passagens por diversos times do cenário nacional e que chega para aumentar o leque de opções no meio-campo do técnico Gilson Kleina.Por falar no treinador, o atleta desembarca nos Aflitos recomendado pelo comandante, que teve uma experiência com Ruy na época em que trabalharam juntos no Couto Pereira.

Nas redes sociais do Náutico, o mais novo integrante do elenco não perdeu tempo e já mandou o seu recado para o torcedor.

‘Estou muito feliz com essa nova oportunidade, muito motivado para dar meu melhor, me dedicar e representar da melhor maneira possível esse clube’, declarou.