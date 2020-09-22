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Meia Ruy é oficializado como novo reforço do Náutico

Através das redes sociais, o meio-campista mandou um recado ao torcedor do Timbu...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:37

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 15:37
Crédito: Maurícia da Matta EC Vitória
O Náutico tem mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do meia Ruy, com passagens por diversos times do cenário nacional e que chega para aumentar o leque de opções no meio-campo do técnico Gilson Kleina.Por falar no treinador, o atleta desembarca nos Aflitos recomendado pelo comandante, que teve uma experiência com Ruy na época em que trabalharam juntos no Couto Pereira.
Nas redes sociais do Náutico, o mais novo integrante do elenco não perdeu tempo e já mandou o seu recado para o torcedor.
‘Estou muito feliz com essa nova oportunidade, muito motivado para dar meu melhor, me dedicar e representar da melhor maneira possível esse clube’, declarou.
Ruy encontra o Náutico na 9ª colocação da Série B. Após 10 rodadas, o Timbu soma 14 pontos, três a menos que a Chapecoense, primeiro time do G4.

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