Meia Régis aciona o Cruzeiro na Justiça e pede R$ 577 mil

O departamento jurídico do Cruzeiro deve ter cadeira cativa na Justiça do Trabalho com tantas idas ao Judiciário para defender o clube de processos trabalhistas de ex-jogadores e funcionários. E, a mais nova ação contra a Raposa é do meia Régis, que jogou a Série B em 2020, não indo bem. ele deixou o clube há três meses e ingressou contra o time mineiro cobrando R$ R$ 577.362,36 de indenização. A ação está na 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e foi protocolada no dia 16 de março. O Cruzeiro tem 15 dias, a partir da citação, para se defender do processo movido pelo jogador, atualmente no Guarani-SP. Régis chegou ao clube para reforçar o elenco na Série B vindo do Bahia, que era dono dos seus direitos econômicos. Todavia, não conseguiu apresentar bom futebol, perdendo espaço no time e saindo antes do término do seu contrato. Ele fez três gols em 29 jogos com a camisa celeste. Somente em 2021, a Raposa já encara o terceiro processo contra o clube. As outras foram com Zé Eduardo e Jadsom, ambas com solução fora dos tribunais.