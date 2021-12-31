Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia pode deixar o Vasco; confira saídas, chegadas e sondagens do clube para 2022

MT, de 20 anos, negocia saída para o Athletico-PR. Cruz-Maltino já acumula 12 saídas do elenco e anunciou a contratação de seis atletas
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 15:53

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 15:53

O Vasco se movimenta para contratar, mas também para possíveis saídas do elenco. O meia MT, por exemplo, negocia com o Athletico-PR e poderá deixar o clube cruz-maltino em breve.+ Jornal coloca Coutinho na mira do Flamengo, Diego Souza pode voltar ao Grêmio, negociação entre Atlético e Jesus… O dia do Mercado!
CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou as contratações do zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino, do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco para a próxima temporada. Outros nomes devem chegar a São Januário.
JOGADORES NA MIRADiego Souza foi alvo de proposta vascaína, mas, nesta sexta-feira, a renovação dele com o Grêmio foi anunciada. O Cruz-Maltino tenta o empréstimo do meia Vitinho, do Corinthians, e as negociações estão bem encaminhadas, assim como o empréstimo de Raniel, do Santos. Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante Amarilla pertence ao Vélez Sarsfield, mas pode desembarcar na Colina Histórica.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
QUEM SAIU A barca vascaína já tem 12 jogadores. São eles Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
QUEM PODE SAIRCarlos Brazil afirmou que Leandro Castan está de saída do clube. Há também jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas também não deverá permanecer. MT recebeu proposta e deve jogar no Athletico-PR.
TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar; Bruno Gomes, Yuri, Isaque e Nene; Gabriel Pec e Tiago Reis. Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca
Crédito: MTfoireveladopelotimeprofissionaldoVasconestatemporada(Arte/Lance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados