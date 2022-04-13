Meia do sub-17 do Palmeiras faz balanço dos treinos e quer 'conquistar todos os títulos'

Após quase três meses de pré-temporada, a equipe sub-17 do Palmeiras está pronta para estrear. No próximo sábado, às 11h, o Verdão inicia o ano enfrentando o São José, em jogo válido pelo Campeonato Paulista da categoria.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Visando uma longa temporada em que a equipe palmeirense disputa estadual, Copa do Brasil e Brasileirão, o meio-campista Thalys, de 17 anos, avalia como positivo o período de treinamentos realizados na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, e espera progressão da equipe no decorrer dos jogos.

- Esse período de treinamentos está sendo muito intenso, e isso é bom para que a equipe possa progredir ainda mais. Minha avaliação é a melhor possível, nossa equipe vem treinando muito e está empenhada para conquistar o que almejamos para a temporada - analisou.

Perguntado sobre a sequência de jogos que terá neste início de temporada, com o Paulistão e a Copa sendo disputadas em paralelo, Thalys diz que o grupo está pronto para encarar o que vier pela frente.

- A expectativa é a melhor possível. Venho me dedicando aos treinamentos para fazer um bom campeonato. Serão muitos jogos em sequência, e dois campeonatos disputados ao mesmo tempo, mas tenho certeza e acredito que nossa equipe está preparada para enfrentar as dificuldades e conquistar esses títulos - disse.

O atleta, inclusive, garante muito empenho da equipe para conquistar todos os títulos em disputa. Durante a pré-temporada, o sub-17 do Palmeiras se sagrou campeão da FAM Cup e, recentemente, do Festival TSFC, em Porto Feliz-SP.

- A meta é conquistar todos os troféus, mas não quer dizer que isso irá acontecer. Ano passado fizemos um bom Paulistão, mas infelizmente nossa equipe não saiu campeã. Mas este ano será diferente, ganhamos mais experiência e vamos com muito mais garra para ganhar não só o estadual, como a Copa do Brasil e o Brasileiro. O Palmeiras é gigante e vou dar o meu melhor para ajudar minha equipe - concluiu.