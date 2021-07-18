Meia do PSG admite: 'Se falou muito sobre Messi em Paris'

O meia Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain e seleção argentina, revelou que a possibilidade de Messi se transferir nesta janela foi muito comentada na França. Em entrevista ao "Sprotscenter", o volante afirmou que seria um sonho dividir os vestiários com o companheiro da albiceleste.- Se falou muito no clube quando saiu (a notícia) que Leo poderia vir a Paris. Era um sonho de que ele pudesse estar conosco no próximo ano, mas não aconteceu. Espero que aproveite muito onde for jogar.
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Em 2020, Messi havia formalizado um pedido para deixar o Barcelona ainda na gestão de Bartomeu como presidente do clube. Desde então, o PSG foi um dos clubes mais ativos na busca pelo atacante, mas não obteve sucesso nas negociações diante das mudanças de cenários na Catalunha.
Desde a eleição de Joan Laporta como mandatário culé, o camisa 10 esteve disposto a negociar uma renovação contratual. A última informação é de que as partes haviam chegado em acordo, mas o anúncio não foi feito de maneira oficial.