Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia do PSG admite: 'Se falou muito sobre Messi em Paris'

Leandro Paredes, companheiro do craque na seleção argentina, sonhou com a possibilidade de dividir espaço com o camisa 10 no clube francês...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 09:34
Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP
O meia Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain e seleção argentina, revelou que a possibilidade de Messi se transferir nesta janela foi muito comentada na França. Em entrevista ao "Sprotscenter", o volante afirmou que seria um sonho dividir os vestiários com o companheiro da albiceleste.- Se falou muito no clube quando saiu (a notícia) que Leo poderia vir a Paris. Era um sonho de que ele pudesse estar conosco no próximo ano, mas não aconteceu. Espero que aproveite muito onde for jogar.
> Veja a tabela da La Liga
Em 2020, Messi havia formalizado um pedido para deixar o Barcelona ainda na gestão de Bartomeu como presidente do clube. Desde então, o PSG foi um dos clubes mais ativos na busca pelo atacante, mas não obteve sucesso nas negociações diante das mudanças de cenários na Catalunha.
Desde a eleição de Joan Laporta como mandatário culé, o camisa 10 esteve disposto a negociar uma renovação contratual. A última informação é de que as partes haviam chegado em acordo, mas o anúncio não foi feito de maneira oficial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados