Meia do PSG admite: 'Se falou muito sobre Messi em Paris'

Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP

O meia Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain e seleção argentina, revelou que a possibilidade de Messi se transferir nesta janela foi muito comentada na França. Em entrevista ao "Sprotscenter", o volante afirmou que seria um sonho dividir os vestiários com o companheiro da albiceleste.- Se falou muito no clube quando saiu (a notícia) que Leo poderia vir a Paris. Era um sonho de que ele pudesse estar conosco no próximo ano, mas não aconteceu. Espero que aproveite muito onde for jogar.

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Em 2020, Messi havia formalizado um pedido para deixar o Barcelona ainda na gestão de Bartomeu como presidente do clube. Desde então, o PSG foi um dos clubes mais ativos na busca pelo atacante, mas não obteve sucesso nas negociações diante das mudanças de cenários na Catalunha.