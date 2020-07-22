Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia do Guarani comenta retorno no Paulistão: "expectativa está enorme"

Igor Henrique chegou ao Bugre na temporada passada e comentou sobre a expectativa da volta as competições. Guarani enfrenta o Botafogo, em São Bernardo, nesta quinta-feira 
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:49

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:49

Crédito: David Oliveira/ Guarani FC
Igor Henrique está ansioso para voltar aos gramados. O atleta que compõe o meio-campo da equipe do Guarani chegou a disputar seis partidas e marcou um gol já no Paulistão 2020.
No retorno da competição estadual, o Bugre enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na reta final da primeira fase da competição. O jogador comentou a expectativa para a volta.
- A expectativa está enorme, depois de tanto tempo sem disputar partidas oficiais não vejo a hora de entrar em campo e dar o máximo para representar da melhor forma a camisa do Guarani - explicou o atleta.
A nova rotina de protocolos, fundamental para a segurança dos envolvidos, é um dos fatores que tornaram o processo de retorno mais complexo para todas as equipes. Entretanto, Igor explicou que o elenco confia na prepração feita e contou um pouco sobre a volta aos treinos.
- No início foi um pouco difícil devido a situação que estamos passando, com tantas incertezas. Mas agora aos poucos nos adaptamos e confio que estamos preparados para esse retorno. Nosso grupo está muito motivado para fazer um excelente campanha. E esperamos também que as coisas melhorem para toda a sociedade - finalizou o meia.
A partida entre Botafogo-SP e Guarani está marcada para esta quinta-feira, 23, no estádio Primeiro de Maio. O Bugre é o vice-líder do Grupo D, com um ponto a menos que o líder Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados