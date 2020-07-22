Meia do Guarani comenta retorno no Paulistão: "expectativa está enorme"

Crédito: David Oliveira/ Guarani FC

Igor Henrique está ansioso para voltar aos gramados. O atleta que compõe o meio-campo da equipe do Guarani chegou a disputar seis partidas e marcou um gol já no Paulistão 2020.

No retorno da competição estadual, o Bugre enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na reta final da primeira fase da competição. O jogador comentou a expectativa para a volta.

- A expectativa está enorme, depois de tanto tempo sem disputar partidas oficiais não vejo a hora de entrar em campo e dar o máximo para representar da melhor forma a camisa do Guarani - explicou o atleta.

A nova rotina de protocolos, fundamental para a segurança dos envolvidos, é um dos fatores que tornaram o processo de retorno mais complexo para todas as equipes. Entretanto, Igor explicou que o elenco confia na prepração feita e contou um pouco sobre a volta aos treinos.

- No início foi um pouco difícil devido a situação que estamos passando, com tantas incertezas. Mas agora aos poucos nos adaptamos e confio que estamos preparados para esse retorno. Nosso grupo está muito motivado para fazer um excelente campanha. E esperamos também que as coisas melhorem para toda a sociedade - finalizou o meia.