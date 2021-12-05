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Meia do Dortmund pode ser punido após ataques contra árbitro do clássico contra o Bayern de Munique

Após Feliz Zwayer anotar um pênalti para o clube bávaro vencer a partida, Jude Bellingham colocou em dúvida a intenção do árbitro que já se envolveu em escândalo...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 11:17

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 11:17

Jude Bellingham, meia do Borussia Dortmund, pode ser punido após atacar Felix Zwayer, árbitro da partida do jogo contra o Bayern de Munique, segundo o "Bild". O juiz, que já se envolveu em escândalo em 2005, marcou um pênalti que deu a vitória aos bávaros em jogo válido pelo Campeonato Alemão.- Dão a um árbitro conhecido por manipulação de resultados anteriormente o maior jogo da Alemanha. O que você espera? - disse o inglês após a partida.
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Erling Haaland também reclamou de Zwayer após o jogo e classificou o clássico como um escândalo. De acordo com o norueguês, o árbitro foi arrogante em uma jogada onde os atletas do Dortmund pediram pênalti em uma jogada envolvendo Reus e Hernández.
- Eu acho que foi um escândalo. Pênalti claro. Quando perguntei o motivo dele não ter ido ao VAR, ele me respondeu que "não precisava" de uma forma arrogante. Eu preciso me acalmar, mas ele foi arrogante. Não vou dizer mais nada.
Em 2005, Zwayer foi suspenso do futebol por seis meses por ter aceitado receber dinheiro de Robert Hoyzer, ex-colega de profissão. No entanto, o juiz retomou as atividades após passar por um período de reciclagem.
Crédito: JudeBellinghamatacouoárbitrodoclássicocontraoBayern(INAFASSBENDER/AFP

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