Meia diz ter 'muitas saudades' de Rafinha no Bayern: 'Nos deu muito'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Durante oito anos, Rafinha defendeu o Bayern de Munique e fez história pelo clube alemão. Assim, não chega a surpreender que o lateral-direito deixou saudades entre os torcedores e jogadores. Em entrevista à ESPN, o meia Leon Goretzka falou sobre a ausência do camisa 13, que segue em alta, agora pelo Flamengo.

- Nós sentimos muita saudade dele. Ele é um cara top dentro e fora de campo. Nos deu muito nesses últimos anos. Foi uma grande honra, grande alegria para mim jogar por um ano com ele e poder conhecê-lo. Foi realmente um ganho pra mim. Por isso sinto falta. Estamos felizes que ele começou bem e teve sucesso no Brasil. Naturalmente eu fico feliz por ele - disse o meia de 25 anos.