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futebol

Meia diz ter 'muitas saudades' de Rafinha no Bayern: 'Nos deu muito'

Leon Goretzka, em entrevista à ESPN, comentou sobre a relação com o camisa 13, atualmente titular e fundamental na equipe do Flamengo, do técnico Jorge Jesus...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 18:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Durante oito anos, Rafinha defendeu o Bayern de Munique e fez história pelo clube alemão. Assim, não chega a surpreender que o lateral-direito deixou saudades entre os torcedores e jogadores. Em entrevista à ESPN, o meia Leon Goretzka falou sobre a ausência do camisa 13, que segue em alta, agora pelo Flamengo.
- Nós sentimos muita saudade dele. Ele é um cara top dentro e fora de campo. Nos deu muito nesses últimos anos. Foi uma grande honra, grande alegria para mim jogar por um ano com ele e poder conhecê-lo. Foi realmente um ganho pra mim. Por isso sinto falta. Estamos felizes que ele começou bem e teve sucesso no Brasil. Naturalmente eu fico feliz por ele - disse o meia de 25 anos.
Rafinha retornou ao futebol brasileiro em junho de 2019, após 14 temporadas na Europa. Seu primeiro ano no Rubro-Negro não poderia ser melhor: são 32 vitórias, seis empates e três derrotas. Aos 34 anos, o camisa 13 já conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Na próxima quarta, pode ser campeão do Campeonato Carioca.

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