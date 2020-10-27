Meia Diego tem lesão constatada e segue como desfalque no Flamengo

Após apresentar-se com dores na coxa direita e ficar de fora da partida contra o Internacional, em 2 a 2 no último domingo, Diego seguirá como desfalques no Flamengo na partida contra o Athletico, na quarta, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube da Gávea informou que o camisa 10 realizou novos exames nesta segunda-feira, os quais constataram uma lesão no local.