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Meia Diego tem lesão constatada e segue como desfalque no Flamengo

O camisa 10 não enfrenta o Athletico, nesta quarta, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 07:30

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após apresentar-se com dores na coxa direita e ficar de fora da partida contra o Internacional, em 2 a 2 no último domingo, Diego seguirá como desfalques no Flamengo na partida contra o Athletico, na quarta, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube da Gávea informou que o camisa 10 realizou novos exames nesta segunda-feira, os quais constataram uma lesão no local.
Além de Diego, o técnico Domènec Torrent ainda não deve contar com outros três titulares: Rodrigo Caio, Arrascaeta e Gabriel Barbosa - todos lesionados. Por outro lado, Diego Alves e Bruno Henrique estão à disposição do treinador.

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