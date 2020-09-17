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futebol

Meia de 18 anos e atacante em ano artilheiro: os destaques do Del Valle

Moisés Caicedo e Gabriel Torres chegam para o duelo com o Flamengo como destaques do Independiente Del Valle, equipe invicta desde a retomada do futebol no Equador...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 09:00
Crédito: Arte L!
É o jogo coletivo apresentado pelo Independiente Del Valle que chama atenção de quem vê a equipe equatoriana atuando, especialmente sob o comando de Miguel Àngel Ramírez, desde a vitoriosa campanha na Copa Sul-Americana em 2019. Contudo, nesta quinta-feira, é importante que o Flamengo fique de olho em dois nomes para sair do Casa Blanca com um bom resultado pelo Grupo A da Libertadores: o atacante Gabriel Torres e o promissor meia Moisés Caicedo.Se o Flamengo conta com Gabriel Barbosa para castigar os adversários, o Del Valle está bem representado com o xará Gabriel Torres. Aos 31 anos, o centroavante do Panamá faz grande temporada: são 11 gols em 14 partidas.
Desde o retorno do futebol no Equador, o camisa balançou as redes 8 vezes nas sete vezes que entrou em campo. Não passou em branco em nenhuma partida do Del Valle, melhor ataque e que ocupa a terceira posição na Liga.
À Rádio La Red, o camisa 7 dividiu os méritos da boa fase com toda a equipe.
- Tem sido um trabalho de todo o time. Quando um atacante está bem é porque toda a equipe está produzindo - comentou Torres, que pertence à La U.No meio de campo, Torres é fornecido por Moisés Caicedo, entre outros. O volante de apenas 18 anos vem atuando como titular na equipe de Miguel Àngel Ramírez e está cada vez mais à vontade. Revelado no clube, com passagens pelas seleções de base e campeão da Libertadores Sub-20, o camisa 55 já teve o nome ligado a grandes clubes europeus, como Manchester City. Contudo, renovou seu vínculo com o Del Valle, em julho, até o fim de 2024.
Qualidade na saída de bola, movimentos inteligentes e boa chegada na área adversária são as qualidades da joia do Del Valle, já considerado um dos destaques do time e do futebol do país. Na Libertadores já marcou um gol.
Passou a ter mais chances com a saída de Alan Franco para o Atlético-MG.

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