Meia da Juventus fala sobre reação ao conhecer Cristiano Ronaldo: 'Não posso parecer um torcedor fanático'

Como seria a sua reação ao conhecer um dos maiores jogadores de futebol da história? Weston McKennie, meio-campista de apenas 22 anos de idade, chegou a Juventus em 2020/2021 e contou como foi sua primeira interação com Cristiano Ronaldo.- A primeira vez que vi o Cristiano eu estava caminhando para a sala do fisioterapeuta e o vi a sair de cueca boxer. Pensei: 'Meu Deus, é realmente ele'. Tentei fazer o meu melhor para agir normalmente e não parece um torcedor fanático, porque ele ia ser meu companheiro de equipe - afirmou o jogador em coletiva de imprensa no Texas, EUA.
O norte-americano, que foi um destaques da Juventus na temporada, chegou ao clube italiano junto ao Schalke 04, por empréstimo com passe fixado de 20 milhões de euros, que serão pagos ao fim da temporada ao time alemão.
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Além da primeira interação com Cristiano Ronaldo, McKennie falou como o craque português o motiva e o ajuda em seu desenvolvimento como jogador de futebol e como peça importante para a Juventus.
- É uma verdadeira bênção jogar com ele. Tenho aprendido muitas coisas com ele: disciplina, profissionalismo e motivação - finalizou.