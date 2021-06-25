Meia da Juventus fala sobre reação ao conhecer Cristiano Ronaldo: 'Não posso parecer um torcedor fanático'

Como seria a sua reação ao conhecer um dos maiores jogadores de futebol da história? Weston McKennie, meio-campista de apenas 22 anos de idade, chegou a Juventus em 2020/2021 e contou como foi sua primeira interação com Cristiano Ronaldo.- A primeira vez que vi o Cristiano eu estava caminhando para a sala do fisioterapeuta e o vi a sair de cueca boxer. Pensei: 'Meu Deus, é realmente ele'. Tentei fazer o meu melhor para agir normalmente e não parece um torcedor fanático, porque ele ia ser meu companheiro de equipe - afirmou o jogador em coletiva de imprensa no Texas, EUA.