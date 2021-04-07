Meia Benítez é apresentado no São Paulo: 'Um clube muito grande'

O meia Martín Benítez foi apresentado como novo reforço do São Paulo. Argentino, o jogador de 26 anos chega por empréstimo do Independiente (ARG) até o final da temporada. Ele usará a camisa oito no clube, que era do volante Tchê Tchê, emprestado ao Atlético-MG.
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O São Paulo terá a opção de comprar os direitos do atleta no fim do acordo. Por esse primeiro ano, o clube do Morumbi pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao clube argentino. Ele explicou os motivos que o fizeram acertar com o Tricolor.
- Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, uma oportunidade muito bonita para minha carreira. Não preciso falar da grandeza do São Paulo, é um clube muito grande mundialmente. Na Argentina é muito conhecido, no mundo, então a motivação era muito grande. É uma equipe que ganhou muitos títulos, um clube que está em um crescimento grande. Esse ano teremos Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, também foi uma motivação para mim, mas principalmente o escudo - afirmou o novo jogador do clube.
- Sou muito agradecido ao Vasco, me abriram as portas. Essa oportunidade eu vou ser sempre agradecido, a todo o torcedor e quem fez possível com que eu competisse nesse nível. Fiquei muito triste, foi algo muito doloroso a queda, o Vasco é um time muito grande. Nós estávamos dentro de campo, mas se passavam coisas fora. Quero agradecer, encerrar essa etapa no Vasco e agora começar com o São Paulo, o time que me deu mais uma oportunidade - disse.Vale ressaltar que Benítez ainda não sabe quando estreia no São Paulo, já que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia de Covid-19. Ele treina no CT da Barra Funda desde o começo de março.