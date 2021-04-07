Meia Benítez é apresentado no São Paulo: 'Um clube muito grande'

O meia Martín Benítez foi apresentado como novo reforço do São Paulo. Argentino, o jogador de 26 anos chega por empréstimo do Independiente (ARG) até o final da temporada. Ele usará a camisa oito no clube, que era do volante Tchê Tchê, emprestado ao Atlético-MG.

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O São Paulo terá a opção de comprar os direitos do atleta no fim do acordo. Por esse primeiro ano, o clube do Morumbi pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) ao clube argentino. Ele explicou os motivos que o fizeram acertar com o Tricolor.

- Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, uma oportunidade muito bonita para minha carreira. Não preciso falar da grandeza do São Paulo, é um clube muito grande mundialmente. Na Argentina é muito conhecido, no mundo, então a motivação era muito grande. É uma equipe que ganhou muitos títulos, um clube que está em um crescimento grande. Esse ano teremos Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, também foi uma motivação para mim, mas principalmente o escudo - afirmou o novo jogador do clube.