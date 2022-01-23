O meia-atacante Rigoni é o novo camisa 7 do São Paulo. O clube anunciou a novidade em vídeo postado nas redes sociais. Na última temporada, o argentino utilizou a camisa 77 e foi um dos destaques da equipe na última temporada. Antes, o número era utilizado pelo atacante equatoriano Rojas, que deixou o clube em novembro. Sendo assim, a camisa estava vaga no elenco. Pelo Tricolor, Rigoni fez 11 gols e deu seis assistências em 38 partidas disputadas.
- Nossa camisa 7 agora tem a eletricidade de Emiliano Rigoni - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Outro número que tem novo dono é o nove. Antes usado por Pablo, que negocia a rescisão de contrato com o clube, ele agora será utilizado por Calleri.