Meia-atacante Rafinha passa por cirurgia no tornozelo esquerdo

Após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo na final do Campeonato Paranaense, o meia-atacante Rafinha passou por uma cirurgia no local, nesta sexta-feira, em Curitiba.Agora, o jogador vai iniciar a sua recuperação e a expectativa é que ele esteja liberado para voltar aos gramados em quatro meses.
Com a lesão de Rafinha, o técnico Eduardo Barroca terá um grande trabalho para ajustar o sistema ofensivo no Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana.
Fratura
A lesão aconteceu na última quarta-feira. Durante a final estadual, Rafinha dividiu uma bola com Abner e caiu no chão. Quando sentiu a dor, o jogador chorou e foi amparado até o vestiário do Couto Pereira.
Calendário
Sem Rafinha, o Coritiba volta a campo neste sábado, quando encara o Internacional, em Curitiba.