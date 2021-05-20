Meia-atacante do Fluminense, Matheus Martins é chamado por Tite para período de treinos na Seleção

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Após o zagueiro Nino ser convocado para a Seleção Olímpica, foi a vez de Tite acionar o jovem Matheus Martins, do sub-17 do Fluminense, para um período de treinos com a Seleção principal. Tal observação na Granja Comary faz parte de um monitoramento de jovens talentos por parte dos integrantes da comissão técnica do Brasil. Assim, Matheus participará dos treinamentos para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atleta se apresentará no próximo dia 27, junto aos demais convocados, e ficará três dias com a delegação.

> Confira quando será o próximo jogo do Brasil nas EliminatóriasVale ressaltar que no mesmo esquema, Tite chegou a convocar Luiz Henrique, atual titular do Fluminense, e Metinho, destaque do sub-17 do Tricolor, para treinamentos com a Seleção em novembro do ano passado.

Destaque da chamada "Geração dos Sonhos" do Fluminense, Matheus Martins brilhou em 2020 ao conquistar o inédito Brasileirão sub-17, ao lado de Kayky e companhia. Além disso, o jovem ficou marcado pela atuação de gala na goleada por 6 a 1 contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil da categoria, quando anotou dois gols e participou diretamente de cinco. Relembre o jogo aqui.Vale ressaltar que o jogador também tem retrospecto na Seleção Brasileira. Vestindo a amarelinha, o meia-atacante já passou pelos times do Brasil do sub-15 ao sub-18.