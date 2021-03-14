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futebol

Médico Ivan Grava pede demissão do Corinthians após surto de Covid-19

Profissional trabalhava no clube desde 2014 e teve atritos com membros da diretoria nas últimas semanas, quando diversas pessoas do clube foram infectadas...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 18:34
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O médico Ivan Grava pediu demissão do Corinthians. Filho do consultor médico do clube, Joaquim Grava, ele trabalhava no Timão desde 2014.
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O Corinthians informou o desligamento neste sábado. O médico teve atritos com membros da diretoria após novo surto de coronavírus que atingiu o elenco alvinegro nas últimas semanas. Foram 16 jogadores infectados pela covid-19, além de profissionais de outras áreas do CT Joaquim Grava.
Com a saída de Ivan Grava, o médico Michel Youseff Muniz Domingos, que estava nas categorias de base, se juntará ao departamento elenco profissional ao lado da doutora Ana Carolina Râmos e Corte.
O Corinthians ainda informou que o médico Eures Soncini Facci, que coordena o departamento na base, integrará o setor do futebol profissional por tempo indeterminado, enquanto o doutor Júlio Stancati se recupera do coronavírus.

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