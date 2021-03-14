Médico Ivan Grava pede demissão do Corinthians após surto de Covid-19

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O médico Ivan Grava pediu demissão do Corinthians. Filho do consultor médico do clube, Joaquim Grava, ele trabalhava no Timão desde 2014.

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O Corinthians informou o desligamento neste sábado. O médico teve atritos com membros da diretoria após novo surto de coronavírus que atingiu o elenco alvinegro nas últimas semanas. Foram 16 jogadores infectados pela covid-19, além de profissionais de outras áreas do CT Joaquim Grava.

Com a saída de Ivan Grava, o médico Michel Youseff Muniz Domingos, que estava nas categorias de base, se juntará ao departamento elenco profissional ao lado da doutora Ana Carolina Râmos e Corte.