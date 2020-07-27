Médico crê que Boselli levará um mês para se recuperar de cirurgia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Mauro Boselli passou por uma cirurgia bem sucedida em sua face na manhã desta segunda-feira, após se chocar com um jogador do Oeste, no último domingo e vai ficar afastado dos treinos do Corinthians por algum tempo. O prazo de recuperação é de cerca de um mês, segundo informou o Dr. Marcos Pitta, em entrevista para a Rádio Bandeirantes nesta tarde.Responsável pela operação realizada no Hospital São Luiz, no Morumbi, o cirurgião classificou a lesão como um trauma "bastante importante", mas afirmou que a intervenção cirúrgica teve o resultado esperado.

- Foi um trauma bastante importante e teve uma deformidade bem grande. O osso estava realmente com uma fratura importante, mas conseguimos colocar esse osso no lugar certo, fixamos bem estável e ela vai evoluir super bem. A cirurgia foi um sucesso, sem nenhuma complicação - avaliou o médico.O Dr. Marcos Pitta, que foi acompanhado na cirurgia pelo Dr. Ivan Grava, do Departamento Médico do Corinthians, acredita que na próxima semana o argentino já poderá fazer atividades físicas, mas vai depender de reavaliações periódicas, e utilizará uma máscara de proteção que já foi encomendada.

- Da parte cirúrgica, ele ficará essa semana inteira em repouso, sem nenhuma atividade física e aí, na semana que vem, na segunda-feira, nós iremos reavaliar junto com o Dr Joaquim Grava e com o Dr. Ivan Grava. Depois ele deve ser liberado, ainda na semana que vem, para fazer atividade física. Conforme for evoluindo, nós vamos liberando, mas já vamos confeccionar uma máscara facial para que ele volte o mais breve possível - explicou.

Embora já tenha a possibilidade de voltar a treinar em dez dias, o retorno aos gramados para jogos e a recuperação total devem levar mais algum tempo. O Dr. Marcos Pitta preferiu não dar um prazo, porém disse que nesses casos o prazo estimado em um cenário "normal" é de cerca de 30 dias.

- Ainda não posso dizer quando, vamos aguardar a evolução dele, mas essa semana é repouso, a média é de 30 dias para recuperação dessa lesão. Se evoluir bem, pode ser antes, se evoluir normal, 30 dias. E, a partir do momento que ele entrar com a máscara, serão mais 30 dias de máscara - concluiu.