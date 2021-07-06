Médica do Corinthians viaja à Tóquio para integrar equipe brasileira nos Jogos Olímpicos

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA profissional, inclusive, possui um marco histórico no clube do Parque São Jorge, já que em julho de 2019, foi a primeira mulher a assinar a súmula e trabalhar em campo em um jogo da equipe profissional do Corinthians. A ocasião ocorreu em uma partida contra o CSA, pela décima rodada do Brasileirão daquele ano.