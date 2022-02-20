Média de idade do time inicial do Corinthians cai em cinco anos entre jogos contra São Bernardo e Botafogo

O técnico Fernando Lázaro levou uma escalação inicial do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, neste sábado (19), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, cinco anos mais jovem em relação ao time que começou o jogo contra o São Bernardo, no última quarta-feira (16), também pelo Estadual. E a queda na faixa etária tem uma justificativa: quatro dos cinco jogadores do 'quinteto fantástico' não iniciaram a partida diante do Pantera, que terminou empatada em 1 a 1, no interior de São Paulo. E o único que foi escalado como titular nos dois últimos jogos foi o atacante Róger Guedes, que dos cinco atletas é o único que não tem 30 anos para mais - ele tem 25 anos.

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Se na vitória por 3 a 0 diante do Bernô, três dos 11 jogadores escalados como titular tinha mais de 30 anos, no jogo contra o Botafogo-SP somente o goleiro Cássio era do time dos trintões, com 34.

O lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil nem relacionados foram, pois ficaram em São Paulo fazendo trabalho de controle de carga, o lateral-esquerdo Fábio Santos deu lugar a Bruno Melo, que estreou pelo Timão contra o Pantera, mas ficou no banco, e os meias Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian iniciaram a partida entre os reservas, mas todos eles entraram durante a partida.

O time titular do Corinthians contra o Botafogo-SP foi: Cássio (34 anos); João Pedro (25 anos), João Victor (23 anos), Raul Gustavo (22 anos) e Bruno Melo (29 anos); Cantillo (28 anos), Roni (22 anos) e Luan (28 anos); Gustavo Mosquito (24 anos), Róger Guedes (25 anos) e Adson (21 anos). Média de 25 anos e cinco meses - diante do São Bernardo a média de idade do time inicial era de 30 anos e seis meses.

No entato, no segundo tempo, o técnico interino Fernando Lázaro promoveu as entradas primeiramente de Paulinho e Willian, aos 25 minutos, e 10 minutos depois as de Giuliano e Renato Augusto, nos lugares de Cantillo, Luan, Mosquito e Adson respectivamente, além da entrada de Xavier no lugar de Roni, e com, isso, a média de idade do time corintiano que encerrou o jogosaltou para 28 anos e um mês.