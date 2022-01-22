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Média de destaque, gols e potencial: conheça Danilo, atacante do Ajax 'pedido' por torcida do Palmeiras

Torcedores do Verdão invadiram as redes sociais do jogador brasileiro nos últimos dias. Clube o coloca na lista de potenciais reforços e seu vínculo na Holanda é até o meio do ano...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 08:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 08:00

O Palmeiras segue em busca de um camisa 9 para a temporada. Ainda sem acerto com um jogador de peso para a posição, o torcedor alviverde não esconde a ansiedade por essa contratação. E um dos nomes falados nos últimos dias pela torcida é do atacante Danilo, de 22 anos, que atua no Ajax.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Brasileiro, o jovem atacante está na Holanda desde os 18 anos, e nos últimos dias teve suas redes sociais dominadas por palmeirenses, que pedem sua vinda ao Verdão, que estaria pensando na em sua contratação nesta janela.
E os números e atuações de Danilo animam ainda mais o torcedor alviverde. O brasileiro marcou quatro gols na última partida do Ajax, pela Copa da Holanda, na última quinta-feira, sendo os três primeiros em um intervalo de 16 minutos. Além disso, o brasileiro foi eleito melhor jogador em campo.
Sua média no clube holandês chama a atenção. O atacante precisa de 41,5 minutos para participar de um gol. Na última temporada, quando esteve emprestado pelo Twente, o jogador foi um dos artilheiros da Eredivisie com 17 gols, além de cinco assistências. Pelo Young Ajax, são 26 jogos como titular, com 22 gols e cinco assistências.
Danilo tem contrato com o Ajax até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Segundo apurou o LANCE!, o nome dele está na lista do Palmeiras sobre potenciais reforços para a posição de centroavante. No final do último jogo, o brasileiro comentou a grande atuação na última partida.
- Especial pela primeira vez marcar quatro gols em uma mesma partida e também meu primeiro hat-trick no Ajax. Feliz principalmente em ter ajudado a equipe com meus companheiros a sair com um grande resultado. Então foi uma noite especial - relatou o camisa 9.
Crédito: DanilomarcouquatrogolsnaúltimapartidadoAjaxpelaCopadaHolanda(Foto:Divulgação/Ajax

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