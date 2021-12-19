Mecenas do Galo parabeniza Ronaldo Fenômeno pela compra do Cruzeiro

Rubens Menin, maior patrocinador e financiador do Atlético-MG, praticou a politica de boa vizinhança como maior rival, o Cruzeiro, após o clube celeste anunciar o negócio da compra da SAF, pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Menin, procurou o Fenômeno e o parabenizou pela negociação. Segundo o sócio da XP Investimentos, Pedro Mesquita, que ajuda o clube na consolidação da SAF, o presidente do Conselho da MRV Engenharia celebrou o acordo firmado pelo antigo atacante.-Gostaria exaltar o FAIR PLAY. Ontem [sábado], após o anúncio da operação com o Ronaldo, recebemos a ligação do Rubens Menin, exaltando o grande negócio que estávamos fazendo e elogiando o Ronaldo por estar investindo no futebol brasileiro. Todos têm seu clube do coração e devem torcer muito para esse time dentro de campo! Fora do campo, o futebol precisa estar unido, pois somente juntos conseguiremos ter os melhores times no país do futebol- comentou.