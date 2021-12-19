Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mecenas do Galo parabeniza Ronaldo Fenômeno pela compra do Cruzeiro

Rubens Menin procurou o ex-jogador e celebrou o negócio feito pelo ex-jogador no rival do Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 18:22

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:22

Rubens Menin, maior patrocinador e financiador do Atlético-MG, praticou a politica de boa vizinhança como maior rival, o Cruzeiro, após o clube celeste anunciar o negócio da compra da SAF, pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Menin, procurou o Fenômeno e o parabenizou pela negociação. Segundo o sócio da XP Investimentos, Pedro Mesquita, que ajuda o clube na consolidação da SAF, o presidente do Conselho da MRV Engenharia celebrou o acordo firmado pelo antigo atacante.-Gostaria exaltar o FAIR PLAY. Ontem [sábado], após o anúncio da operação com o Ronaldo, recebemos a ligação do Rubens Menin, exaltando o grande negócio que estávamos fazendo e elogiando o Ronaldo por estar investindo no futebol brasileiro. Todos têm seu clube do coração e devem torcer muito para esse time dentro de campo! Fora do campo, o futebol precisa estar unido, pois somente juntos conseguiremos ter os melhores times no país do futebol- comentou.
Ronaldo Fenômeno desembolsará R$ 400 milhões para comprar 90% das ações do Cruzeiro em sua nova constituição societária, tendo outros empresários para tocar o novo empreendimento.
Crédito: Menin,quefoiumnomefortenaconstruçãodoGalode2021,fezapolíticadeboavizinhançacomonegócio realizadonaRaposa-(Foto:Divulgação/MRV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados