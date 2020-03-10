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Audax sem vez

MC Livinho cancela apresentação e encerra carreira no futebol

O cantor havia sido contratado pelo clube paulista, mas desistiu da carreira no futebol para seguir na música

Publicado em 10 de Março de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 12:08
Livinho havia sido anunciado nesta segunda-feira (09) como jogador do time paulista Crédito: Divulgação/Audax Osasco
Oliver Decesary Santos - o MC Livinho - foi anunciado como jogador do Audax no último sábado. Três dias depois, sua assessoria informou que o cantor não será jogador de futebol.
O famoso funkeiro assinou contrato com o clube de Osasco e já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Sua apresentação estava programada para esta terça-feira, mas foi cancelada de última hora por 'motivos de força maior'.
Entretanto, sua assessoria anunciou o fim da curta carreira no futebol, que não teve sequer um jogo ou uma apresentação.
"Atenção a todos, por força maior e respeito a todos os fãs o MC Livinho continuará fazendo shows e vai continuar sua carreira de artista. Infelizmente o futebol vamos ter que deixa pra uma próxima. Não conseguimos bater agenda com os projetos deles. Quero agradecer aqui o Osasco Audax pelo convite e o presidente Vampeta. Estamos juntos, seguimos com os trabalhos", escreveu Rodrigo, da GR6, assessoria do funkeiro.

Nesta terça-feira, o Audax soltou uma nota explicando cancelamento:

O Grêmio Osasco Audax vem a público informar que por motivos de força maior, a Assessoria de Imprensa do MC Livinho solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje (10 de março) ao meio-dia.

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