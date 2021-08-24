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futebol

Mbappé rejeita nova proposta do PSG e Real Madrid aguarda atacante

Segundo veículo francês, Paris Saint-Germain está disposto a negociar a venda do jovem para o Real Madrid ainda nesta janela de transferências...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 08:32
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Mbappé recusou uma nova oferta do PSG por uma renovação contratual até 2026 com a opção de estender a permanência na Ligue 1 até 2027, revelou a "RMC Sport" na última segunda-feira. Por conta disso, o clube francês cogita negociar a saída do jogador para o Real Madrid ainda nesta janela de transferências.
> PSG contratou astros sem precisar pagar a outros clubes. Veja quem pode assinar pré-contrato na Europa na próxima janelaAs informações indicam que essa oferta iria aumentar o salário do camisa sete, mas que o atleta iria se manter em um patamar abaixo de Lionel Messi e Neymar. E apesar de ser feliz em Paris, o jovem quer ser protagonista de um projeto esportivo. No entanto, ainda não há nenhuma proposta da equipe merengue pela contratação do ponta.
> Veja a tabela da Ligue 1
O clube espanhol nunca quis enfrentar o Paris Saint-Germain, mas nunca renunciou o desejo de contar com Mbappé. Neste momento, Florentino Pérez aguarda um movimento de Nasser Al-Khelaifi para que ambos possam conversar e encontrar uma solução que seja boa para ambos os clubes.
O PSG estaria disposto a cobrar cerca de 150 milhões de euros (R$ 944 milhões) pela saída do craque. E o Real Madrid, por não ter gasto dinheiro nas duas últimas janelas, além de ter realizado as vendas de Varane e Odegaard, possui essa quantidade para ir atrás do camisa sete. Resta saber se os franceses estão realmente dispostos a negociar o jogador ou se irão perdê-lo livre em 2022.

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