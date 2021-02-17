futebol

Mbappé provoca Piqué e Alba durante jogo contra o Barcelona

Atacante do PSG começou falando com o lateral esquerdo, enquanto zagueiro respondeu ao atacante. Provocações ficaram dentro de campo e francês brilhou no jogo...
Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 12:16

Crédito: Mbappé provocou Piqué dentro de campo (LLUIS GENE / AFP
Na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 1, Mbappé foi flagrado provocando Jordi Alba e Piqué, segundo o “Deportes Cuatro”. O atacante francês se comunicou em castelhano contra os jogadores formados na Catalunha. O experiente zagueiro culé respondeu o camisa sete, mas toda a situação não saiu das palavras.- No campo, eu te mato - disse Mbappé para Alba. Piqué ouviu e respondeu:
- Mas quem você vai matar? - retrucou o defensor e o francês deu a mesma resposta que havia dito para o lateral esquerdo.
O atacante brilhou no Camp Nou ao marcar três gols e ser responsável pela primeira vitória de uma equipe francesa na Champions League contra o Barcelona na Catalunha. Após os culés abrirem 1 a 0 com Messi, Mbappé empatou o duelo ainda na primeira etapa, virou no segundo tempo e decretou a goleada aos 39 minutos.

