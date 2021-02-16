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Mbappé fala após vitória do PSG sobre o Barcelona: 'Não jogo para calar bocas, mas pelo prazer de jogar'

Jovem jogador francês foi responsável por marcar três gols na goleada por 4 a 1 do Paris Saint-Germain contra o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 20:16

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 20:16

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain venceu e convenceu nesta terça-feira, aplicando uma goleada por 4 a 1 no Barcelona. A equipe francesa foi liderada pelo atacante Kylian Mbappé, responsável pela autoria de três gols no confronto. O jogador falou após a vitória.
Veja a tabela da Champions League- Queríamos vir aqui ganhar. Foi o que fizemos e desta maneira. Foi um jogo maravilhoso, mas ainda não ganhamos nada. Estou muito feliz, mas não estamos qualificados. Falta metade do trabalho - disse Mbappé.
O jogador de 22 anos, autor de um hat-trick, foi eleito o melhor em campo, e falou sobre críticas que estava recebendo.
- Todos os jogadores são criticados, não tenho problemas com isso. Não jogo para calar bocas, mas pelo prazer de jogar. Sempre quis dar o meu melhor pelo PSG, é um clube que significa muito para mim. Nem sempre tive sucesso e sei que fiz jogos maus, mas nunca me escondi, inclusivamente quando cometi erros - concluiu o atacante francês.

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