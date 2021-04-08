Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mbappé diz ao Paris Saint-Germain que não quer ficar no clube

Segundo a imprensa espanhola, atacante reafirmou desejo de deixar a equipe ao final desta temporada para vestir a camisa do Real Madrid...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 12:32
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O atacante Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que não quer permanecer no clube, segundo a imprensa espanhola. O atacante tem a intenção de atuar pelo Real Madrid e espera ser liberado ao término desta temporada.O atleta tem contrato até 2022 e a operação na próxima janela de transferências é vista de maneira complicada do ponto de vista econômico. No entanto, caso o francês permaneça no PSG por mais uma época, sua saída poderá ser sem custos.
> Veja a tabela da Champions League
Após a vitória do PSG sobre o Bayern de Munique, Leonardo, diretor esportivo, afirmou que os torcedores do clube devem receber novidades nas próximas semanas sobre as renovações de Mbappé e Neymar. No entanto, o destino do camisa sete parece cada vez mais distante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados