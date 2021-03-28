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futebol

Mbappé deve definir seu futuro após a disputa da Eurocopa

Atacante não pretende participar dos Jogos Olímpicos para se dedicar as negociações com o Paris Saint-Germain e com o Real Madrid entre julho e agosto...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 09:27
Crédito: Mbappé não deve defender a França nas Olimpíadas (FRANCK FIFE / AFP
O atacante Mbappé decidiu não participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio com o intuito de definir seu futuro para a próxima temporada após o término da Eurocopa, segundo o “Le Parisien”. Além disso, o jogador sente que precisa descansar após duas temporadas enxutas e com o torneio de seleções que vai de 11 de junho até 11 de julho.O jovem ainda não sabe se irá renovar com o Paris Saint-Germain, após ter recusado três ofertas, ou se irá se transferir para outro clube, sendo o Real Madrid a principal opção. No entanto, o francês só deve sair por cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) e há dúvidas com relação ao aporte financeiro da equipe merengue após a queda econômica provocada pela pandemia.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Apesar da pressão da Federação Francesa para que Mbappé compareça aos Jogos Olímpicos, a negociação pela renovação ou por uma transferência poderia se chocar com o maior evento esportivo do mundo. Além disso, a ida ao Japão poderia atrapalhar a pré-temporada do atleta no clube em que escolhesse jogar.

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