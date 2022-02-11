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Mazzuco explica busca do Botafogo por um novo treinador: 'É alguém para elevar o patamar'

Novo diretor de futebol ressaltou gratidão a Enderson Moreira, mas explicou que demissão tem a ver com novo processo administrativo do clube; Luís Castro é o favorito...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 19:12
André Mazzuco já chegou com muito trabalho nas costas no Botafogo. O novo diretor de futebol teve o primeiro dia no Alvinegro nesta sexta-feira. Em vídeo divulgado pela "BotafogoTV" o executivo contratado por John Textor explicou um pouco sobre os próximos passos do clube no mercado.+ Alvo do Botafogo, Luís Castro foi o 'verdadeiro pensador' da revolução do Porto nas categorias de base
– Venho com muita alegria representar esse clube glorioso. Contratado pelo John Textor nesse processo de implantação do novo modelo de gestão do Botafogo. Teremos passos importantes nesse período de transição para iniciar novos passos no departamento de futebol. Estamos atentos às necessidades imeditas do clube. Disputamos uma competição forte com um elenco forte, mas nesse modelo de gestão algumas mudanças imediatas são feitas - afirmou.
Mazzuco fez questão de agradecer Enderson Moreira diversas vezes. O técnico foi comunicado da demissão no começo da tarde desta sexta-feira e deixou o clube. O dirigente afirmou que isso tem a ver com o processo de reestruturação do Glorioso.
– Importante salientar o agradecimento que o clube tem o Enderson, com o Edy, Ailton, Luisinho... São profissionais de extrema qualidade, a saída deles vem ao encontro de uma mudança de modelo de gestão. O clube é muito grato por eles, a gente deseja o melhor. Nesse início de novo trabalho esperamos o apoio total da torcida. Não tenho dúvida que o Botafogo inicia um momento extremamente importante na história, podemos marcar uma reestrução e adequação para um novo modelo de gestão para buscar o melhor para o Botafogo - ressaltou.André afirmou: o Botafogo está se organizando para buscar um novo treinador e também para contratar novos jogadores. O favorito para assumir a casamata é Luís Castro, do Al Duhail, do Qatar.
– A partir desse momento o clube também busca um novo comandante para iniciar esse novo projeto. É alguém para elevar o patamar, colocar o Botafogo em uma situação ainda mais competitiva, com, investimento interesses, busca por reforços, que é o que a torcida quer, e projeto a curto, médio e longo prazo. Vamos iniciar esse trabalho nas próximas semanas - explicou.
MAIS DECLARAÇÕES DE ANDRÉ MAZZUCO
Enderson Moreira– Gostaria primeiro de comunicar a saída do Enderson Moreira. Ao mesmo tempo faço uma menção honrosa ao trabalho dele, uma pessoa exemplar, fez um trabalho vitorioso aqui, acesso à Série A, boa campanha no Cariocão... Mas em função de mudanças para esse novo modelo de gestão é necessária uma troca imediata até pelos novos projetos que vão acontecer.
Análise de mercado​– Estamos trazendo o Alessandro Brito como novo Head Scout. Vem do Atlético-MG, um dos mais qualificados do país. Responsável por um excelente trabalho por lá. Já temos uma estrutura de scout aqui com o Raphael e o Bruno, nossa ideia é ampliar essa análise para ampliar nosso leque.
Primeiro dia​– Hoje foi um dia importante. Com todas as movimentações, fizemos uma reunião com a comissão técnica e os atletas. Tive o prazer da presença do Eduardo Freeland, um amigo que tenho de longa data, um dos responsáveis pelo sucesso do Botafogo no ano passado. Ele recebeu um convite do John para continuar no projeto, fazemos questão que isso aconteça, ele é competente, tenho muito respeito e carinho. A reunião foi muito transparente e clara com os atletas. As mudanças vão ocorrer gradualmente
Crédito: AndréMazzucoéonovodiretordefuteboldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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