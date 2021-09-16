Mazzuco deixa futuro do atacante Marinho em aberto no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O gerente de futebol do Santos, André Mazzuco, deixou o futuro do atacante Marinho em aberto. O camisa 11 tem contrato com o clube até 2022, mas revelou desejo de sair para o futebol do Emirados Árabes. No momento, não existe qualquer conversa para a renovação do vínculo com o Peixe.- Marinho é um jogador muito importante para o clube, jogador valorizado no mercado e no Santos,é um cara que todo mundo gosta, tem contrato até o final de 2022 e vêm de uma temporada muito boa no ano passado. Ele vêm de uma temporada que teve dificuldades esse ano, com lesão e tal, isso mexe com o jogador e ele acabou se envolvendo em uma polêmica de uma live no Instagram. Nós tivemos uma reunião com ele, junto ao grupo também e está tudo resolvido. A gente quer o Marinho bem em sua plena forma podendo entregar aquilo que ele já entregou ao Santos. A partir disso, temos mais uma temporada com ele que se for de interesse de todos vai ser conversado, assim como se no final do ano chegar algo vantajoso para o clube ou para o Marinho, para outros jogadores que estejam conosco isso sempre vai ser conversado. Não há um plano pontual para renovar com o Marinho depois de 2022 ou vender o Marinho, as coisas são consequências daquilo que a gente trabalhar. Hoje o Marinho é um atleta do nosso clube que a gente espera que ele entregue aquilo que já entregou pelo Santos e como ele está se esforçando para fazer - afirmou Mazzuco.

Em live no Instagram com o jornalista Ademir Quintino na semana passada, o atacante reclamou de não ter sido vendido e nem valorizado com um plano de carreira após a recusa do Peixe. O jogador também falou sobre as propostas que o Santos recusou após a Copa Libertadores. Ele citou saídas importantes como Luan Peres, Pituca e Soteldo.- Eu perguntei sobre isso, mas falaram que não tem condição de aumento ou plano de carreira. Não falaram nada e eu disse para pensarem se chegar algo de fora. ‘Me deixa respirar’. Sempre pedi um time que brigasse por título. Soteldo, Luan Peres, Veríssimo, Alison, Pituca… Vi todos saindo e eu não saio também? Mas agora a situação não está boa, então vou continuar. Cheguei pela porta da frente, na primeira divisão, e vou sair com o Santos na primeira divisão. Estou fechado até o fim do campeonato. E que o presidente pense a respeito disso. Não quero sair de graça, pela porta da frente, e respirar. Eu preciso. Eu continuo no Santos, até porque o presidente recusou todas as propostas. Falei para o presidente que estou feliz, mas tenho 31 anos e se for bom para o Santos… Hoje eu não posso falar que vou aposentar no Santos. Falei para o presidente que depois do Campeonato Brasileiro (2020) eu gostaria de almejar coisas para a minha vida deixando a porta aberta. E hoje vejo um clima chato, como se eu tivesse feito muita m… aqui - comentou.

O presidente Andres Rueda explicou a situação aos torcedores em entrevista coletiva, confirmou ter recebido um pedido do atacante para ser negociado, negou ter recebido propostas de Atlético-MG e Palmeiras e explicou porque não aceitou as propostas que chegaram pelo atacante dos Emirados Árabes. Marinho voltou a campo pelo Santos na derrota para o Athletico-PR por 1 a 0, na Vila Belmiro, pelo duelo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.