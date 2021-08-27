Mazzuco confirma Velázquez e fala sobre reforços no Santos

O executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, confirmou a chegada do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez e analisou a busca por reforços do Peixe.- Teve o Léo Baptistão, uma questão que a gente está resolvendo de documentação da China que não é simples, mas que tão logo se resolva e fica à disposição. Já está treinando e se adaptando. Sobre o Emiliano Velázquez, ele já está em Santos e fazendo exames. A gente espera que tudo dê certo para que a gente possa anunciar, uma grande contratação e um atleta que se dispôs a fazer parte do Santos pelo tamanho que o clube é - afirmou o executivo.
Velázquez será a décima contratação do Santos na temporada, até o momento o clube trouxe: o goleiro Jandrei, o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, os volante Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.- Acho que o Santos fez movimentos importantes nesse período de janela. Movimentos difíceis porque são atletas que nós conseguimos fidelizar e trazer para o clube dentro do nosso cenário, da nossa realidade. Atletas que vão nos agregar muito, o Tardelli que a gente falou aqui vai trazer toda a sua experiência para nós, uma parceria de um grande atleta com um grande clube e não tenho dúvida que vai dar certo - afirmou Mazzuco.
O executivo também explicou a contratação do goleiro Jandrei.
- A questão do Jandrei é importante frisar que é um movimento pontual porque perdemos o John por um bom tempo. Quero reforçar que o Santos possui dois goleiros de altíssimo nível: João Paulo e o John. E dois meninos extremamente promissores: o Diógenes e o Paulo Mazoti, além do trabalho que está sendo desenvolvido na base, tem o Matheus Saldanha e entre outros. Estamos bem servidos, mas a gente vive em um cenário competitivo de uma Série A e hoje nós temos o João de mais experiente, que é um goleiro acima da média. E não podemos correr o risco de expor os meninos em uma necessidade. Se acontecesse alguma coisa com o João ou ele é convocado, precisamos ter alguém mais experiente porque são vários jogos do Campeonato Brasileiro ainda - reforçou.