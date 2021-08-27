Mazzuco confirma Velázquez e fala sobre reforços no Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, confirmou a chegada do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez e analisou a busca por reforços do Peixe.- Teve o Léo Baptistão, uma questão que a gente está resolvendo de documentação da China que não é simples, mas que tão logo se resolva e fica à disposição. Já está treinando e se adaptando. Sobre o Emiliano Velázquez, ele já está em Santos e fazendo exames. A gente espera que tudo dê certo para que a gente possa anunciar, uma grande contratação e um atleta que se dispôs a fazer parte do Santos pelo tamanho que o clube é - afirmou o executivo.

Velázquez será a décima contratação do Santos na temporada, até o momento o clube trouxe: o goleiro Jandrei, o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes, os volante Camacho e Vinicius Zanocelo, o meia Augusto e os atacante Marcos Guilherme, Léo Baptistão e Diego Tardelli.- Acho que o Santos fez movimentos importantes nesse período de janela. Movimentos difíceis porque são atletas que nós conseguimos fidelizar e trazer para o clube dentro do nosso cenário, da nossa realidade. Atletas que vão nos agregar muito, o Tardelli que a gente falou aqui vai trazer toda a sua experiência para nós, uma parceria de um grande atleta com um grande clube e não tenho dúvida que vai dar certo - afirmou Mazzuco.

O executivo também explicou a contratação do goleiro Jandrei.