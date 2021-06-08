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futebol

Mazzuco confirma fim do ciclo de Copete no Santos

Contrato do atacante colombiano com o Peixe termina dia 18 e não será renovado...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 08:56

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:56

Crédito: Divulgação/Santos
O atacante colombiano Copete não terá o contrato com o Santos renovado. O vínculo do jogador termina no próximo dia 18 e ele deixará o clube. A informação foi dada pelo executivo de futebol, André Mazzuco, em entrevista ao Blog Soul Santista.- O Copete tem um caráter irrepreensível, mas tudo tem o seu ciclo. O ciclo do Copete se encerra no dia 18 e temos conversado direto, trocado ideias. É um jogador muito especial e desejamos muito sucesso a ele. Vai nos ajudar e seguir seu rumo e desejamos muito sucesso a ele - afirmou Mazzuco.O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 140 jogos com a camisa do Peixe e é o maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols.

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