Mazzuco confirma fim do ciclo de Copete no Santos

O atacante colombiano Copete não terá o contrato com o Santos renovado. O vínculo do jogador termina no próximo dia 18 e ele deixará o clube. A informação foi dada pelo executivo de futebol, André Mazzuco, em entrevista ao Blog Soul Santista.- O Copete tem um caráter irrepreensível, mas tudo tem o seu ciclo. O ciclo do Copete se encerra no dia 18 e temos conversado direto, trocado ideias. É um jogador muito especial e desejamos muito sucesso a ele. Vai nos ajudar e seguir seu rumo e desejamos muito sucesso a ele - afirmou Mazzuco.O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 140 jogos com a camisa do Peixe e é o maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols.