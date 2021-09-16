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futebol

Mazzuco admite dificuldade para novas contratações no Santos

Técnico Fábio Carille gostaria de contar com um volante de maior poder de marcação, mas executivo de futebol do Peixe acha difícil novas contratações até o dia 24 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 18:12

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:12

Crédito: Divulgação/Santos FC
O gerente executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, deu uma entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira e deixou claro que será muito difícil o Peixe reforçar o elenco com contratações na atual temporada. O Peixe pode registrar novas contratações até o próximo dia 24.-É um período difícil, não tem como trazer jogador de fora por exemplo. Só jogadores que estão no Brasil ou livres até a janela. Naturalmente a gente ainda pensa, o prazo é curto, mas não é algo que a gente tem facilidade para fazer. De qualquer forma vamos trabalhar com os atletas que temos no elenco, sabedores da nossa necessidade de evolução e o Fábio tem conduzido muito bem esse assunto -, disse o executivo.
O técnico Fábio Carille gostaria de contar com um volante de maior poder de marcação, mas, de acordo com o executivo, vai ter de buscar as alternativas no atual elenco.- Estamos em um processo de recuperação de outros atletas e no meio campo tivemos a saída do Alison, jogador que mais se aproxima dessa característica e por outro lado o Camacho que vêm jogando, o Jean...nós temos o Ivonei, Balieiro, Jobson que está se recuperando e o Sandry que infelizmente teve essa lesão e é uma falta que sentimos bastante. Nós até temos atletas para a posição, talvez não no momento adequado, mas a gente está buscando potencializar, como o Fábio está fazendo agora - afirmou Mazzuco.

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