Mazzuco admite dificuldade para novas contratações no Santos

O gerente executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, deu uma entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira e deixou claro que será muito difícil o Peixe reforçar o elenco com contratações na atual temporada. O Peixe pode registrar novas contratações até o próximo dia 24.-É um período difícil, não tem como trazer jogador de fora por exemplo. Só jogadores que estão no Brasil ou livres até a janela. Naturalmente a gente ainda pensa, o prazo é curto, mas não é algo que a gente tem facilidade para fazer. De qualquer forma vamos trabalhar com os atletas que temos no elenco, sabedores da nossa necessidade de evolução e o Fábio tem conduzido muito bem esse assunto -, disse o executivo.

O técnico Fábio Carille gostaria de contar com um volante de maior poder de marcação, mas, de acordo com o executivo, vai ter de buscar as alternativas no atual elenco.- Estamos em um processo de recuperação de outros atletas e no meio campo tivemos a saída do Alison, jogador que mais se aproxima dessa característica e por outro lado o Camacho que vêm jogando, o Jean...nós temos o Ivonei, Balieiro, Jobson que está se recuperando e o Sandry que infelizmente teve essa lesão e é uma falta que sentimos bastante. Nós até temos atletas para a posição, talvez não no momento adequado, mas a gente está buscando potencializar, como o Fábio está fazendo agora - afirmou Mazzuco.