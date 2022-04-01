Maycon sai no BID e se coloca à disposição do Corinthians para estreia na Libertadores

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Maycon treinou com bola na atividade que aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), no CT Joaquim Grava, não está em plenas condições físicas, mas se colocou à disposição já para a estreia corintiana na Liberta, nesta terça-feira (5), contra o Always Ready, da Bolívia, pela primeira rodada do grupo C.

- Tô melhor do que esperava, mas com certeza não estou 100%. Falta bola, falta campo. Comecei ontem trabalho com bola, mas também físico, hoje só com bola, e assim vai ter progressão. Se eu pudesse escolhe jogaria amanhã, mas não podemos acelerar os prazos dia após dia. Não adianta acelerar e ficar mais tempo parado por pressão. Ansiedade é grande mas tem que ter paciência e esperar o mais rápido possível estar apto - disse o jogador em sua entrevista coletiva de apresentação.

O Corinthians estava confiante que o nome de Maycon sairia no BID nesta sexta-feira (1º), pois já havia encaminhado todas as documentações necessárias e aguardava apenas a homologação da CBF. Caso houvesse algum problema, a alternativa corintiana era inscrever o seu novo camisa 5 de forma provisória, colocando o nome do atleta na lista e deixando algumas documentações pendentes, possibilidade que é prevista pela Conmebol. Maycon também revelou o sonho de conquistar a América pelo Corinthians.

- Todos os jogadores que passam aqui querem esse título, porque marca. Jogador quer marcar o clube, quer ser vencedor, e esse é o objetivo do nosso time. É uma competição importante, sei do peso da Libertadores para o Corinthians, um título dessa magnitude. Estou feliz e confiante – afirmou Maycon durante a sua apresentação.

Revelado pela base do Corinthians, Maycon estava com o elenco corintiano de categorias inferiores em Londrina, no Paraná, quando o Timão disputou a final da Libertadores, em 2012, contra o Boca Juniors, da Argentina.