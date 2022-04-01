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Maycon revela conversa com Vítor e se coloca à disposição para jogar e 5 ou 8 no Corinthians

Meia que atuava como segundo volante na sua primeira passagem pelo Timão, vem de duas temporadas atuando como primeiro homem de meio-campo, pelo Shakhtar-UCR...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 15:52

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:52

No Corinthians, Maycon atuava como segundo volante, já nas duas últimas temporadas, quando vestia a camisa do Shakhtar Donestk, da Ucrânia, o atleta jogou como primeiro homem do meio-campo.Em seu retorno ao timão, o jogador se colocou à disposição para jogar tanto como primeiro, quando segundo volante, ou até mesmo mais avançado na parte centra.
- Na Europa eu aprendi muito as funções de meio campista, tanto avançado, quando recuado. Estou à disposição para jogar no clube. Na última temporada como primeiro volante, mas joguei também como segundo, mais avançado. Estou acostumado a jogar como primeiro, segundo, mais avançado. Dependendo como o mister quiser para alcançar os objetivos do clube – disse em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (1º).
O jogador disse que já teve o primeiro contato com o técnico Vítor Pereira, e ficou satisfeito em saber a forma com que o treinador joga.
- Não conversei com ele durante a negociação porque era complexa a situação que o Shakhtar vivia e a gente não teve um contato, mas soube que ele gostaria de me ter, e isso é importante para o jogador poder desenvolver o jeito que gosta. Mas já conversei com ele nos últimos dias, como ele gosta de jogar eu gosto, e essa situação me deixa tranquilo. Já tivemos conversas para ele entender o que ele quer – destacou o meia.
No Shkahtar, Maycon trabalhou com dois treinadores portugueses, Paulo Fonseca e Luis Castro, que atualmente está no Botafogo, e voltará a ter contato com uma escola de técnicos portugueses, agora no Brasil.
- Tive convivência com treinadores europeus, dois tipos de treinadores, de escola portuguesa e uma italiana, que acrescentam muito. Poder pegar uma escola portuguesa de novo vai me acrescentar muito. Fico muito feliz pelo aprendizado nos últimos quatro anos – destacou o jogador.
Maycon não joga uma partida oficial desde dezembro do ano passado e voltou ao Brasil por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. O jogador participou do primeiro treino com bola em seu retorno nesta sexta-feira (1º), mas admitiu que ainda não está na sua melhor condição física, ainda que acredita estar melhor do que esperava.
- Tô melhor do que esperava, mas com certeza não estou 100%. Falta bola, falta campo. Comecei ontem trabalho com bola, mas também físico, hoje só com bola, e assim vai ter progressão. Se eu pudesse escolhe jogaria amanhã, mas não podemos acelerar os prazos dia após dia. Não adianta acelerar e ficar mais tempo parado por pressão. Ansiedade é grande mas tem que ter paciência e esperar o mais rápido possível estar apto – afirmou Maycon.
Mesmo que Vítor Pereira veja Maycon jogando mais avançado, uma coisa é fato, o atleta vestirá a camisa 5. O número estava vago desde a saída de Gabriel para o Internacional, em fevereiro.
Crédito: Emseuretorno,Mayconvestiráacamisa5doCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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