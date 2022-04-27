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Maycon diz que vitória contra o Boca foi para 'lavar a alma' após derrota no Dérbi

Camisa 5 marcou os gols da vitória do Timão contra o Boca Juniors, pela Libertadores...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 00:46
Autor dos dois gols do Corinthians na vitória por 2 a 0 contra o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, Maycon participou da entrevista coletiva e disse que essa foi uma das partidas mais memoráveis de sua carreira.> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas
Contudo, antes de brilhar e ser decisivo contra o Boca, o volante, assim como o resto do elenco, sofreu duro baque na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Dérbi válido pelo Brasileirão. O camisa 5 disse que o elenco, assim como a torcida, sentiu a derrota para o rival.
- Quando perdemos um clássico sentimos muito, sabemos o que significa para a torcida. Foi uma derrota dura, nós sentimos bastante e sabemos que a torcida sentiu. O grupo deu a resposta hoje, fomos bem. É um grupo unido. A arena estava pulsando hoje e foi um resultado importante para nós. A gente sente o que eles (torcedores) sentem. A gente precisava lavar a alma - comentou.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
O volante, que retornou por empréstimo ao Timão em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, destacou a garra da equipe durante os 90 minutos, e disse que os atletas souberam sofrer contra uma das mais tradicionais equipes da competição.
- Foi uma partida que vou guardar para o resto da minha vida. O grupo está de parabéns. A torcida pediu entrega e conseguimos isso. Sei que o Corinthians para vencer tem que saber sofrer. Hoje foi um ponto muito importante o que fizemos na segunda parte, o Boca é muito tradicional na Libertadores, mas fizemos o nosso trabalho e conseguimos o resultado - disse o volante.
Na partida contra o Boca, Maycon foi escalado em uma trinca de meio-campistas, ao lado de Du Queiroz e Renato Augusto. Du foi o primeiro volante, e isso possibilitou o camisa 5 ter mais liberdade para subir no campo e infiltrar na área adversária.
> GUIA - Tudo sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro
Foi assim que os dois gols do volante nasceram, invadindo a área e aproveitando os buracos cedidos pela defesa. O atleta analisou a transição na nova função, e disse que todos no clube devem estar à disposição para ajudar o rendimento da equipe.
- No Shakhtar eu joguei mais de primeiro volante do que de segundo até mesmo pela característica do time. Eu quero só ajudar o Corinthians, é claro que vim de um tempo grande armando a equipe por trás, mas estou à disposição para ajudar. Os jogadores estão cientes de que todos aqui estão para ajudar. Apenas a entrega do grupo pode resultar numa vitória como essa. O clube é o mais importante - analisou o camisa 5.
O próximo confronto do Corinthians na Libertadores é na semana que vem, quarta-feira (4) contra o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h. Antes disso, o Timão recebe o Fortaleza pela quarta rodada do Brasileirão, domingo (1), às 16h.
Crédito: MayconcelebrandoumdeseusgolscontraoBocaJuniors(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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