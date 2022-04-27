Maycon destaca espírito do Corinthians na vitória contra o Boca Juniors: 'Muita entrega'

Maycon foi o grande herói do Corinthians na vitória por 2 a 0 contra o Boca Juniors, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante marcou os dois gols da partida e se destacou também nos quesitos defensivos.> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas

O camisa 5 destacou o espírito de entrega do Timão durante os 90 minutos, e ressaltou a importância da energia da torcida na Neo Química Arena.

- Hoje a gente se entregou muito, o grupo mereceu essa vitória. Torcida lotou, fizemos um jogo com espírito do Corinthians. Todos os jogos tem que ser dessa maneira. Arena lotada, empurrando a gente, se entregando por completo para conquistar todos os objetivos - disse o volante

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Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o camisa 5 buscou refugio no Brasil por conta da invasão das tropas russas no país ucraniano, e aceitou retornar ao clube que o revelou ao futebol. Ele agradeceu ao alvinegro paulista por abraçá-lo nesse momento difícil, e disse que o elenco, assim como a torcida, sentiu a derrota no Dérbi para o Palmeiras.

- Agradecer a Deus, ao Corinthians por ter aberto as portas novamente, ao grupo. Historicamente, Corinthians tem um grupo maravilhoso, e esse não é diferente. A gente vem de uma derrota dura, pesada. Odiamos perder para o Palmeiras. Sentimento que a torcida tem, nós temos lá dentro.

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O próximo confronto do Corinthians na Libertadores é na semana que vem, quarta-feira (4) contra o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h. Antes disso, o Timão recebe o Fortaleza pela quarta rodada do Brasileirão, domingo (1), às 16h.