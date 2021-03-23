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futebol

Mayco Félix ratifica importância de classificação na Copa do Brasil para o Retrô

Com apenas cinco anos de história, equipe pernambucana disputa a sua terceira edição do milionário torneio que dá ao campeão vaga na Libertadores
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:19
Crédito: Avante é revelado nas categorias de base da Ponte Preta (Divulgação/Retrô FC
Passar da primeira fase da Copa do Brasil é o objetivo de todos os clubes que disputam a competição. Seja pelo aspecto da visibilidade naturalmente vinda do feito como, principalmente, os vultosos prêmios que a competição oferece ao longo de sua disputa. >Como estão agendados os confrontos da Copa do BrasilCom uma estrutura de dar inveja até mesmo a alguns dos grandes clubes do país, o Retrô avançou para a próxima etapa após eliminar o Brusque onde, mesmo tendo a seu favor a vantagem do empate, perdeu jogando em Recife e deu adeus ao maior torneio de clubes disputado em território nacional.
Titular na equipe e o principal responsável por balançar as redes, o atacante Mayco Felix comemorou e muito a vaga conquistada pelo Retrô.
O avante que passou recentemente pelo Santa Cruz ainda pontuou que todo este trabalho é apenas fruto do projeto construído pelo clube.
- É um clube novo, mas de muito profissionalismo. Uma estrutura incrível, um CT muito bom, profissionais absolutamente competentes ,uma bela gestão e um treinador muito bom, que nos ensina bastante no dia a dia. Tudo isso acaba influenciando dentro de campo e foi o que vimos neste jogo - disse o camisa 9, antes de completar:
- Sabemos que a parte financeira da competição interessa demais ao clube, mas essa vaga é importante para todos nós. Um resultado muito bom para nós e principalmente para o clube. Agora vamos trabalhar para que possamos seguir fazendo uma bela trajetória na competição.
Na próxima partida da equipe pela competição nacional, o desafio será ainda maior: derrubar o Corinthians em partida que estava inicialmente agendada para a próxima sexta-feira (26) na cidade de Volta Redonda. Todavia, o município carioca retrocedeu na ideia e cancelou a realização da mesma no estádio Raulino de Oliveira.

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