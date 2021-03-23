Mayco Félix ratifica importância de classificação na Copa do Brasil para o Retrô

Crédito: Avante é revelado nas categorias de base da Ponte Preta (Divulgação/Retrô FC

Passar da primeira fase da Copa do Brasil é o objetivo de todos os clubes que disputam a competição. Seja pelo aspecto da visibilidade naturalmente vinda do feito como, principalmente, os vultosos prêmios que a competição oferece ao longo de sua disputa. >Como estão agendados os confrontos da Copa do BrasilCom uma estrutura de dar inveja até mesmo a alguns dos grandes clubes do país, o Retrô avançou para a próxima etapa após eliminar o Brusque onde, mesmo tendo a seu favor a vantagem do empate, perdeu jogando em Recife e deu adeus ao maior torneio de clubes disputado em território nacional.

Titular na equipe e o principal responsável por balançar as redes, o atacante Mayco Felix comemorou e muito a vaga conquistada pelo Retrô.

O avante que passou recentemente pelo Santa Cruz ainda pontuou que todo este trabalho é apenas fruto do projeto construído pelo clube.

- É um clube novo, mas de muito profissionalismo. Uma estrutura incrível, um CT muito bom, profissionais absolutamente competentes ,uma bela gestão e um treinador muito bom, que nos ensina bastante no dia a dia. Tudo isso acaba influenciando dentro de campo e foi o que vimos neste jogo - disse o camisa 9, antes de completar:

- Sabemos que a parte financeira da competição interessa demais ao clube, mas essa vaga é importante para todos nós. Um resultado muito bom para nós e principalmente para o clube. Agora vamos trabalhar para que possamos seguir fazendo uma bela trajetória na competição.