Max se emociona com estreia e gol pelo Flamengo: 'Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida'

Crédito: Maarcelo Cortes / Flamengo

Autor do gol - e que golaço! - da vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca, o garoto Max se emocionou muito na comemoração no Maracanã, na partida desta terça-feira, no Maracanã. Ainda no estádio, o meio-campista de 19 anos explicou a sensação ao balançar a rede em seu primeiro jogo pelo Fla.

- Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida - afirmou Max, à FlaTV, antes de completar:

- Dedico esse gol para o meu filho Heitor, que está com dois meses, e espero fazer mais por ele.Max entrou aos 4 minutos da etapa final, no lugar de Daniel Cabral, com dores. Aos 48, Lázaro rolou para o camisa 18, que acertou um chutaço, de esquerda, no ângulo de Luiz Henrique.

Ainda na saída do campo, tomado pela emoção, o meia falou sobre sua chegada ao Flamengo, em 2019, e também dedicou o gol ao seu pai.

- Eles me viram na Copinha, pelo Tupi, um olheiro me viu, gostou e cheguei ao Flamengo. Aos poucos conquistei meu espaço - afirmou Max, antes de seguir: