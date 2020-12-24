Mauro Sodré é indicado como presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo tem um novo nome para comandar o Conselho Deliberativo pelos próximos anos. O nome de Mauro Sodré foi indicado por Durcesio Mello, presidente eleito para o quadriênio 2021-2024, para ocupar a cadeira máxima do Conselho Deliberativo, entrando no lugar de Edson Alves Júnior.

Mauro Sodré foi vice-presidente da chapa que foi encabeçada por Marcelo Guimarães nas eleições de 2017, vencidas por Nelson Mufarrej. O advogado ficou de fora do pleito realizado em novembro.

A posse da nova mesa do Conselho Deliberativo será no dia 4 de janeiro, no salão nobre de General Severiano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia será feita de forma virtual, acompanhada pela "BotafogoTV", canal do Alvinegro no YouTube.

Em grupos de WhatsApp, Mauro Sodré agradeceu a oportunidade de ser indicado para a cadeira do Conselho Deliberativo e se apresentou."1. Inicialmente, quero dizer a vocês o quanto me sinto honrado com a indicação do meu nome para presidir a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. Registro, aqui, meus sinceros agradecimentos ao presidente Durcesio pela confiança depositada.

2. Dirijo-me a todos, e em especial àqueles que não me conhecem ou que pouco sabem sobre a minha vida dentro do Botafogo, e da minha experiência profissional.

3. Nesse sentido, gostaria de me apresentar:a) tenho 58 anos, sou advogado e Procurador Federal aposentado após 39 anos de serviços públicos prestados;b) fui Procurador-Geral do INPI por 11 anos (2004-2015), além de Diretor Executivo e Vice-presidente dessa mesma entidade, no período de 2015-2019;c) sou sócio proprietário do Botafogo desde 1988, e benemérito desde 2017;d) em 2017, participei, na condição de candidato à Vice-Presidente Geral, da chapa encabeçada por Marcelo Guimarães;e) atuei como conselheiro no período de 2014-2017, e atuo no atual Conselho 2017-2020.

4. Essa experiência de vida, além da excelência dos demais membros indicados, me dão a necessária segurança para Presidir a Mesa Diretora, e acreditar que podemos, juntos a todos vocês, constituir um Conselho consciente de suas obrigações estatutárias, além de efetivo e eficiente nas suas decisões. Um Conselho que se constitua num saudável ambiente favorável e estimulante dos debates de ideias e das proposições de soluções. Um Conselho orientado pelos princípios da legalidade, ética, moralidade e transparência, onde se admita a veemência no discurso, mas jamais o desrespeito.

5. Estou convicto de que estamos diante de uma grande oportunidade de contribuirmos no pensar e nas proposições das mudanças necessárias ao soerguimento do nosso Botafogo. Estamos a poucos dias de iniciarmos essa missão. Pense nisso.

6. Quero agradecer as palavras de consideração postas por aqueles me conhecem.