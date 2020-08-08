Maurizio Sarri é demitido da Juventus após eliminação na Liga dos Campeões

Crédito: Maurizio Sarri não é mais o técnico da Juventus (JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Chegou ao fim a passagem de Maurizio Sarri pela Juventus. A equipe italiana anunciou neste sábado (8) a demissão do técnico de 61 anos. O grande estopim para a saída do treinador foi a eliminação na Liga dos Campeões para o Lyon pelos gols fora de casa, após vitória por 2x1 na sexta-feira.

Em nota no site oficial, a Juventus agradeceu ao técnico pelos serviços prestados:

- O clube gostaria de agradecer ao técnico por escrever uma nova página na história da Juventus ao vencer o novo título italiano seguido, o ápice de uma jornada pessoal que o fez escalar todas as categorias do futebol italiano - disse a Juve.

Maurizio Sarri era o treinador da Juventus desde o início da atual temporada, após deixar o Chelsea, da Inglaterra. Desde sua chegada, ele participou de quatro competições com a Juve: a liga italiana, a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e a Liga dos Campeões.