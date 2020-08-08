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Maurizio Sarri é demitido da Juventus após eliminação na Liga dos Campeões

Queda para o Lyon nas oitavas de final foi o estopim para o técnico de 61 anos, que vinha sofrendo críticas por parte da torcida...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 09:49

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 09:49

Crédito: Maurizio Sarri não é mais o técnico da Juventus (JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Chegou ao fim a passagem de Maurizio Sarri pela Juventus. A equipe italiana anunciou neste sábado (8) a demissão do técnico de 61 anos. O grande estopim para a saída do treinador foi a eliminação na Liga dos Campeões para o Lyon pelos gols fora de casa, após vitória por 2x1 na sexta-feira.
Em nota no site oficial, a Juventus agradeceu ao técnico pelos serviços prestados:
- O clube gostaria de agradecer ao técnico por escrever uma nova página na história da Juventus ao vencer o novo título italiano seguido, o ápice de uma jornada pessoal que o fez escalar todas as categorias do futebol italiano - disse a Juve.
Maurizio Sarri era o treinador da Juventus desde o início da atual temporada, após deixar o Chelsea, da Inglaterra. Desde sua chegada, ele participou de quatro competições com a Juve: a liga italiana, a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e a Liga dos Campeões.
Destes quatro torneios, a Juventus só venceu um: a liga italiana. Na final da Copa da Itália, derrota para o Napoli nos pênaltis. Já pela Supercopa, realizada na Arábia Saudita, outro revés: vitória da Lazio por 3x1. Mesmo com a conquista do campeonato italiano, Sarri vinha recebendo críticas por parte dos torcedores da Velha Senhora, especialmente após a paralisação pela pandemia de coronavírus. Desde o retorno, foram 15 partidas da Juventus, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas - aproveitamento de 55,5%.O jornal italiano "Gazzetta dello Sport", que antecipou a demissão de Sarri, coloca três possíveis nomes na mesa para substituí-lo. O mais forte é Simone Inzaghi, que comanda a Lazio desde 2016. Caso não seja possível, a equipe poderia buscar nomes mais badalados, como Zinedine Zidane, do Real Madrid, e Maurício Pochettino, atualmente sem clube.

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